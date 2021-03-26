Бережно, быстро и эффективно: Как в Ленобласти повышают производительность труда

Птицефабрика «Синявинская» с помощью бережливых технологий наращивает объем производства. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ОТ ПРОБЛЕМ - К РЕШЕНИЯМ

На любом производстве есть скрытые потери, о которых руководство и сотрудники предприятия могут даже не догадываться. Брак, простои, лишние действия - все это увеличивает издержки и снижает эффективность производственных процессов. Проще говоря, на производство того или иного товара уходит больше времени, сил, средств, но ценности у него не прибавляется.

Поэтому рост производительности труда стал одной из основных задач национального проекта «Производительность труда». Ленинградская область вошла в него в 2020 году, а уже к 2024-му планируется добиться устойчивого роста на 5 процентов ежегодно. Для этого на предприятиях внедряют уникальную методику бережливых технологий. Занимаются этим эксперты Регионального центра компетенций Ленинградской области.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Сейчас с помощью экспертов Регионального центра компетенций инструменты бережливого производства внедряют два предприятия - Тосненский комбикормовый завод и «Оптен-Кабель». В ближайшее время к этому процессу присоединятся еще две компании.

- Наша основная задача - выявить как временные, так и материальные потери на производстве и попытаться их устранить. Если избавиться от потерь не получается, то мы стараемся свести их к минимуму - сократить время протекания самого процесса изготовления изделия, - поясняет руководитель Регионального центра компетенций Ленинградской области Виталий Теребов.

Чтобы обнаружить потери, нужно провести большую работу: тщательно изучить все производственные процессы, выяснить, сколько времени на них уходит. На производство приходят не просто консультанты, указывающие, что рабочие делают не так. Это эксперты, формирующие план изменений вместе с сотрудниками предприятия. Они анализируют информацию, составляют расчеты и графики и наглядно демонстрируют их руководству. Иногда бывает достаточно произвести переналадку оборудования и изменить привычные схемы передвижения сотрудников, и рабочий процесс ускоряется в несколько раз. Но почему такие простые вещи на предприятиях не могут внедрить самостоятельно?

- Теоретически могут, но у каждого предприятия есть текущие вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. Кроме того, чтобы внедрить бережливые технологии, необходимо обладать нужными навыками и знаниями в этой области, причем на всех уровнях. Наши специалисты обучались методикам эффективного управления при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Мы знаем, на что обращать внимание, как выявлять потери и устранять их, - продолжает Виталий Теребов.

При этом убрать потери на производстве мало - надо дать людям знания для новой эффективной работы. Этим эксперты Регионального центра компетенций тоже занимаются.

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ

Внедрение бережливых технологий выгодно как для предприятия, так и для конкретного сотрудника. Компания сокращает издержки, увеличивает прибыль и может поднять зарплату своим работникам. А человек получает новые навыки и критическое мышление, учится видеть дополнительные возможности в работе, устранять потери и постоянно совершенствоваться. Этот опыт очень полезен во всех сферах жизни.

Участником национального проекта может стать производственное предприятие из числа приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ. Ежегодная выручка должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, а доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не должна превышать 25 процентов.

На сайте производительность.рф любой уполномоченный сотрудник компании может заполнить заявку на участие в национальном проекте.