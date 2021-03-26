Депутаты расширят перечень получателей блокадных льгот

На соцподдержку блокадников в бюджет дополнительно заложили 134 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ПОМОЩЬ БЛОКАДНИКАМ

Законопроект, расширяющих категорию получателей блокадных льгот, приняли за основу. Соцподдержка распространится на петербуржцев, которые годы блокады провели в фашистском кольце, но за пределами Ленинграда – в его пригородах. На сегодня их около 40 человек.

Обновленную формулировку пропишут в региональном Социальном кодексе. На соцподдержку в бюджет уже заложили 134 миллиона рублей.

Обновленную формулировку о блокадном кольце пропишут в региональном Социальном кодексе. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Принадлежность конкретного населенного пункта или местности к территории, входившей в кольцо блокады, будут определять с помощью запросов районных администраций в Центральный госархив Петербурга, – объяснил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. – Инициатива носит глубокий социально-политический смысл: годы идут, а тех, кто жил в блокадном кольце, больше не становится.

Депутат Михаил Амосов обратил внимание на Ораниенбаумский плацдарм: формально, в кольцо блокады он не входил, при этом претерпел не меньше. Так, ряд исследователей отмечает, что пятачок оказался в двойном блокадном кольце. Как этот вопрос будет трактовать новый закон, решат в ходе чтений.

МОЛОДЕЖЬ ПРИВЛЕКУТ В ПОЛИТИКУ

Молодежный пакет, включающий три документа, внесли на рассмотрение парламента. Ключевым стал проект, корректирующий региональный закон «О молодежной политике». Он вводит понятие молодежи (14-35 лет), обозначает цели и направления работы (например, воспитание патриотизма и культуры семейных отношений), а также отмечает, что молодежь должна участвовать в политической жизни.

Молодежь должна участвовать в политической жизни, уверены в Мариинском дворце. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Это долгожданный документ, обозначающий новые ориентиры в работе с молодежью, – отметил депутат Денис Четырбок. – Внимания требует целый ряд направлений: участие молодежи в осуществлении госвласти, учет ее мнения, обеспечение жильем и работой. Надо предложить молодым людям инструменты, которые вовлекут их в политику.

Второй документ посвятили молодым ученым, возрастной порог для которых повысят до 40 лет. А третий проект внедрит молодежную политику на местном уровне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

1 500 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет проживают в Петербурге.

В городе действуют:

– 43 молодежных организации,

– 334 подростково-молодежных клуба,

– 8 домов молодежи.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЗАЩИТЯТ

С ежегодным докладом перед депутатами выступил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. За девять лет его работы число обращений выросло в четыре раза. С одной стороны, это говорит о росте информированности и сознательности петербуржцев. С другой – об увеличении количества нарушений прав человека.

– 2020 год отличился пандемией и поправками в Конституцию, – отметил омбудсмен. – Пандемия обострила проблемы в области защиты права граждан на жизнь, охрану здоровья, медпомощь. А голосование по Конституции продемонстрировало сложности с защитой здоровья членов избирательных комиссий и избирателей, а также нарушения, вызванные многодневной процедурой.

Голосование по Конституции продемонстрировало ряд сложностей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство обращений к уполномоченному было связано с получением достоверной информации о пандемии. У людей вызвала вопросы статистика коронавируса. Опасения вызвали отсутствие средств индивидуальной защиты в больницах и отказы в «ковидных» выплатах медикам. Беспокоили запрет на ритуальные церемонии с умершими, вне зависимости от диагноза, а также приостановка плановой медпомощи.

Упомянул омбудсмен и о всплеске домашнего насилия, и о проблемах с предоставлением жилья, и о митингах, и об охране исторического и культурного наследия.

ВАЖНО:

Социальным такси теперь смогут пользоваться дети и взрослые с почечной недостаточностью: на гемодиализ их будут возить бесплатно. Такой законопроект приняли в окончательном третьем чтении и направили на подпись к губернатору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дети ленинградской блокады просят наделить их статусом

На сегодня жителями блокадного Ленинграда считают только тех, кто пробыл в окруженном городе более четырех месяцев (подробности)