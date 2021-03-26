Приложение «Дело Z» от бренда Zewa компании Essity вновь доступно для покупателей. Фото: freepik.com.

Бренд Zewa международной FMCG-компании Essity, повторно активирует приложение с диджитал-квестом «Дело Z», чтобы сделать экологически безопасную бумажную продукцию для личной гигиены доступнее для жителей России.

С 22 марта по 20 апреля в специальном приложении VK mini app «Дело Z» все желающие могут принять участие в диджитал-квесте «Дело Z» и получить приятные бонусы от крупных онлайн-ритейлеров, таких как Ozon, Утконос, Яндекс Маркет и СберМаркет. Каждый покупатель может пройти по одному квесту от каждого из партнеров акции.

Квест «Дело Z» состоит из четырех мини-игр, каждая из которых содержит тематические загадки, ребусы и головоломки. Участники могут по своему желанию выбирать наиболее интересные задания и, пройдя квест, участвовать в еженедельном розыгрыше призов. Так, у каждого будет шанс выиграть промо-коды на получение скидок 40%, 50% или 60% на продукцию бренда Zewa или сертификат в размере 3000 руб. на покупку любых товаров в онлайн-магазинах ритейл-партнеров кампании. Воспользоваться выигрышем можно в онлайн-магазинах Ozon, Утконос, Яндекс Маркет, СберМаркет в срок до 20 мая включительно.

Цель квеста «Дело Z» — мотивировать потребителей выбирать экологичные и безопасные товары. Так, участвующая в акции линейка бумажной продукции Zewa Natural Soft произведена из 100% натуральных биоразлагаемых волокон без добавления ароматизаторов, красителей и является гипоаллергенной, а пластиковая упаковка продукции пригодна для переработки. Это делает новую линейку продукции Zewa максимально экологичной и безопасной для использования. С помощью механизма геймификации компания Essity пытается донести до потребителей ценности осознанного потребления.

- Мы рады что диджитал-квест «Дело Z» становится постоянным проектом Essity, который упрощает общение с аудиторией и простым языком рассказывает об осознанном потреблении. Безусловно, такие проекты, как «Дело Z» были бы невозможны без партнёров Essity, так как формирование устойчивого развития не может проходить без непосредственной поддержки и участия бизнеса. Объединяя усилия с ритейл-партнёрами, мы можем говорить сразу с большим количеством людей и масштабировать результаты наших инициатив, – говорит Варвара Светлова, директор по торговому маркетингу, компания Essity.