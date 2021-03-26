Ирина Яковлевна Кобалива: Первая наркологическая служба

Ирина Яковлевна КОБАЛИВА, врач-психиатр «Первой наркологической службы». Фото: архив клиники.

Есть люди, которые не выбирают профессию, потому что изначально знают, кем будут. Ирина Яковлевна - именно такой человек.

- Никогда не задавалась вопросом, почему я решила стать врачом. Я всегда знала, что буду врачом. У меня всегда были особенные игрушки - бинты, градусник, шприцы. Для меня люди в белых халатах были волшебниками, - вспоминает Ирина Кобалива.

Свой путь в медицине доктор Кобалива начала с процедурной сестры, затем окончила Санкт-Петербургский университет имени Павлова по специальности «лечебное дело». Интернатуру по психиатрии прошла в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Работала психиатром в бюджетном учреждении Петербурга. Сейчас психиатр-нарколог Ирина Кобалива помогает пациентам с алкогольной зависимостью в Первой наркологической службе.

- Люди, особенно в наше время, очень подвержены стрессу, и чаще всего методом разгрузки служит алкоголь. Такой фактор, как психиатрическое и поведенческое расстройство, тоже могут сыграть свою роль, так как у людей с тяжелой депрессией возрастает риск употребления алкоголя, - говорит Ирина Кобалива.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом?

- Потому что врач - это тот человек, на которого всегда смотрят с надеждой. Потому что именно эта профессия дает возможность понять цену человеческой жизни.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев и какие факторы влияют на это?

- Точная причина алкоголизма не изучена. Есть факторы, которые способствуют увеличению риска данного заболевания. Факторами развития алкогольной зависимости могут быть генетическая предрасположенность, возраст. Чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем больше возрастает риск. Также играет большую роль такой фактор, как стресс.

- Какие симптомы или жизненные ситуации должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специальности?

- Обратиться к врачу следует, когда принятие алкоголя становится привычкой, когда улучшается настроение при приеме алкоголя, теряется интерес к жизни, человек не видит смысла, ради чего жить. Появляются равнодушие к своему внешнему виду, агрессивное поведение без видимой на то причины. При нарушении координации движения, при расстройстве мышления, расстройстве речи следует также обратиться к врачу-психиатру-наркологу.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Можно получить хорошее медицинское образование, но самое главное в профессии врача - любить людей, быть человечным. Мое главное достижение - готовность оказать человеку помощь, независимо от того, какой он национальности, статуса и достатка.

- Какой опыт вам дала работе во время пандемии? С какими проблемами сегодня вам приходится справляться в первую очередь?

- Пандемия и вынужденная самоизоляция, связанная с ней, плохо повлияла на людей, находящихся в ремиссии. У многих потеря работы и изменение привычного образа жизни вызвали срыв.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Ценю свою жизнь и собственное здоровье. Как можно меньше бываю в местах массового скопления, использую средства личной гигиены.

- Есть ли у вас любимый фильм о врачах?

- Мой любимый фильм - «Знахарь». Эта картина о том, что каким бы успешным и прогрессивным человек не был, он может в один момент все потерять. Фильм о гениальном хирурге, который потерял память, о человеческом отношении, когда встречают по одежке, а провожают по уму. Очень поучительная история.

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