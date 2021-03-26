Пенсионер погиб, застряв между деревьями в Архангельской области

Пенсионер погиб, застряв между березами на дачном участке в Архангельской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Архангельской области погиб пенсионер, застряв между стволами деревьев. Трагедия произошла рано утром в пятницу, 26 марта 2021 года, в садоводстве "Магистраль" Приморского района. В 8 часов прохожий увидел, человека без признаков жизни, висящего между березами.

- Он полураздетый, весь в крови. Сам подходить к нему боюсь. Не знаю, живой или нет, рассказал мужчина, - сообщил очевидец в спасательную службу.

На место выехали пожарные 94-й части из поселка Катунино, а также участковый полиции. Когда они прибыли, то увидели, что пенсионер был в состоянии трупного окоченения.

- Вероятно, гибель наступила за несколько часов до нашего приезда. Рядом были повалены стволы и отпилены сучья, на высоте порядка 6-7 метров в стволе виднелась ручная ножовка, - рассказал командир отделения ПЧ-94 Дмитрий Сидоров.

Сразу доставать тело мужчины спасатели не стали, чтобы место осмотрели следователи. Предположительно, пенсионер решил отпилить верхушки берез на своем участке. Приставил к деревьям лестницу, забрался наверх, но в какой-то момент сорвался вниз и застрял.

По всей видимости, стволы деревьев сильно сдавили тело пенсионера. Он долго боролся за жизнь, даже сумел снять с себя куртку и свитер, но выбраться из тисков так и не смог. В это время рядом никого не оказалось, поэтому на помощь позвать тоже не смог.

Сейчас специалисты изучают место происшествия, чтобы достоверно выяснить, что привело к смерти пенсионера.

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