От инженера до аниматора: Петербургскую молодежь будут учить профессиям со школьной скамьи

В Санкт-Петербурге стартовал уникальный проект "Профстарт". Фото: пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной

В Санкт-Петербурге молодежи дадут возможность окунуться в удивительный мир инженерных, социальных, культурных и других профессий и специальностей прямо со школьной скамьи. В пятницу, 26 марта, в Северной столице торжественно объявили о запуске проекта «ПрофСтарт» - уникальной экосистемы, не имеющей аналогов в России.

ВЕСЕЛЫЙ «ПРОФСТАРТ»

По словам авторов проекта, «ПрофСтарт» нацелен на то, чтобы дать ребенку, начиная уже с шестого класса, возможность сориентироваться в огромном разнообразии профессий и специальностей – от медика или пожарного до аниматора или конструктора корабельных двигателей – и выбрать то, что по-настоящему придется ему по душе. При этом «знакомство» должно происходить не в теории, а на практике: на реальных производственных и технологических площадках, в студиях и компьютерных классах, с использованием реальных технологий и тренажеров.

В рамках проекта ребята могут примерить на себя любые специальности - от спасателей и медиков... Фото: пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной

- Статистика – упрямая вещь, и она говорит, что порядка 65 % взрослых работает не по своей специальности, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в приветственной речи на открытии проекта, состоявшемся на площадке музея «Россия – моя история». – Чтобы такого не было, нужно, чтобы наши дети уже в школе имели возможность выбрать свою будущую профессию. Все вместе мы можем создать систему для того, чтобы облегчить жизнь и им самим и их родителям и заранее сформировать пул специалистов, способных грамотно и эффективно работать на благо нашего города.

УЧЕБНАЯ «ЭКОСИСТЕМА»

«ПрофСтарт» сами создатели не зря называют «экосистемой». Он должен связать в единую сеть огромное количество площадок: от колледжей и вузов до государственных компаний и корпораций. Большая роль в этом процессе отводится и школам, - на их базе также планируется создавать специальные предметные кабинеты и лаборатории. Для этих целей в бюджете Петербурга на ближайшие три года запланировано более миллиарда рублей.

...до аниматоров и звукорежиссеров. Фото: пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной

- Сейчас главная цель – чтобы профориентация стала системной, - отметила в беседе с корреспондентом «Комсомолки» вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина. – Точечный опыт мы получили – у нас есть и профильные классы и инициативы по взаимодействию школ и вузов – теперь дело за его расширением и систематизацией. У нас нет задачи вынудить ребенка сделать выбор. Мы хотим познакомить его с возможностями, потому что их сейчас настолько много, что не только дети, но и сами родители порой теряются и не подозревают о многих профессиях, которые станут массовыми и востребованными уже в ближайшем будущем.

УЧИМСЯ СЕЙЧАС, РАВНЯЕМСЯ НА БУДУЩЕЕ

Пример такой профессии – цифровой модельер. Это, говоря простым языком, создание моделей одежды и готовых выкроек, но не с помощью мела и сантиметровой ленты, а с помощью сложного электронного оборудования – сканера человеческого тела. Эта профессия – один из «навыков» будущего, но чтобы в ней преуспеть, нужно начинать готовить специалистов уже сейчас. На развитие таких перспективных навыков помимо всего прочего и направлен «ПрофСтарт».

В церемонии открытия приняли участие первые лица города. Фото: пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной

Пока проект находится на стадии пилота, заработать в полную силу он должен до конца года. К нему уже присоединились несколько крупнейших петербургских вузов – в частности, Политехнический университет, университет ИТМО и Морской технический университет. А в ближайшие месяцы планируется запуск специального приложения, где учителя смогут выбирать для своих учеников курсы по их интересам и склонностям. Ну а пока что попробовать «Профстарт» на практике можно в музее «Россия – моя история». Профильные секции, где детей знакомят с разными профессиями – от медика до железнодорожника, аниматора и инженера-конструктора – будут работать там до конца летних каникул.