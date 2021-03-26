«Не переживу, если она выйдет замуж за другого»: Как из-за любовного треугольника советских фигуристов чуть не сорвалась Олимпиада в Саппоро

Олимпийские игры в Саппоро. Шестая и седьмая фигура справа - Людмила Смирнова и Алексей Уланов. Фото - Федеральный архив Германии

«Побег» по балконам, попытка убийства и самоубийства, международный скандал, обличающие передовицы газет... нет, это не сюжет шпионского триллера. Это вполне реальные факты из вполне реального отчета КГБ о событиях на Зимней Олимпиаде 1972 года в японском городе Саппоро. По словам «службистов», трое наших спортсменов — фигуристы Андрей Сурайкин, Людмила Смирнова и Алексей Уланов — вместо того, чтобы работать над своими спортивными достижениями, завертелись в любовном треугольнике и едва не загубили выступление сборной СССР всю Олимпиаду. Что в этой истории правда, а что ложь — выясняла «КП-Петербург».

ИЗ АРХИВОВ КГБ

Документ, на основании которого рассказывается эта душераздирающая история, появился в публичном пространстве спустя 49 лет - в начале марта 2021 года. Это докладная записка сотрудника КГБ, приставленного «приглядывать» за нашими фигуристами в Саппоро. В ней фигурируют три имени, и для тех, кто хотя бы поверхностно интересуется фигурным катанием, эти имена не пустой звук: Андрей Сурайкин, Людмила Смирнова и Алексей Уланов.

Андрей Сурайкин и Людмила Смирнова. Фото: кадр из фильма "Этот удивительный спорт"

«Как сообщалось в наших шифрограммах, среди участников сборной СССР по фигурному катанию на коньках во время проведения зимних Олимпийских игр в Саппоро (Япония) сложилась ненормальная обстановка, особенно между СУРАЙКИНЫМ, УЛАНОВЫМ и СМИРНОВОЙ, - говорится в записке. - Последняя не скрывала своей интимной связи с УЛАНОВЫМ, что породило противоречия между тренерами и различные кривотолки среди спортсменов».

Дальше - больше. Неназванный офицер сообщает, что 8 февраля в три часа ночи «авантюристичный и склонный к крайностям» Сурайкин проник через балкон в квартиру Уланова в поисках Людмилы Смирновой. Между спортсменами завязалась драка, в ходе которой Уланов пытался раздеть трехкратного серебряного призера чемпионатов мира и выбросить его с балкона.

Последствия у этой истории оказались печальными: в тот же день доведенный до отчаяния Сурайкин заявил одному из членов делегации, что хочет совершить самоубийство. Опасаясь драматической развязки, его и Людмилу Смирнову под предлогом подготовки к предстоящему чемпионату мира спешно вывезли из Японии домой.

«РОБОТЫ» С ЧУВСТВАМИ

Как выяснила «Комсомолка» в Петербурге», впервые эта история была рассказана в книге «Белые игры под грифом «секретно»: СССР и зимние Олимпийские игры 1956-1988 гг.». Один из ее авторов, историк, заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории Михаил Позуменщиков, подтвердил нам: документ действительно подлинный.

- Эта докладная записка хранилась в нашем архиве – бывшем архиве ЦК КПСС, - объяснил ученый. – Конкретно – в отделе пропаганды, который в 70-е годы прошлого века курировал вопросы спорта.

По словам Позуменщикова, несмотря на то, что инцидент в Саппоро действительно был, мягко говоря, неприглядным, его нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Советские спортсмены хоть и считались во всем мире «облико морале», на деле были простыми людьми со всеми их слабостями.

Та самая записка с отчетом об инциденте. Фото: Российский государственный архив новейшей истории

- Каких-то далеко идущих последствий у этих событий не было, - констатировал Позуменщиков. – Двое мужчин, одна женщина. Классический любовный треугольник. Да, какие-то неопределенные слухи об этой истории попали в японские СМИ – конкретно в двух местных газетах вышли заметки на тему - но и там к ней тоже отнеслись как к чисто бытовому конфликту. Хотя и не без доли удивления: в те годы по всему миру считалось, что советские спортсмены – это такие роботы. Приехали, выступили, победили, уехали. А тут, глядите-ка, у них, оказывается, чувства есть.

Что касается спецслужб, то их, отмечает историк, больше интересовали другие аспекты. Да, соглядатаев из КГБ приставляли ко всем «выездным» спортсменам (чаще всего под видом переводчиков), но следили они в основном за тем, чтобы народ, не дай Бог, не сказал ничего плохого о СССР и социалистическом строе и не встречался с советскими диссидентами. Даже пьянки, случавшиеся, по правде сказать, очень редко, в основном спускались на тормозах. Так что инцидент в Саппоро так и остался маленьким локальным скандалом… кстати, а был ли он вообще?..

«ОН БЫЛ ГОТОВ ЖЕНИТЬСЯ, А Я ПЕРЕБОЛЕЛА»

В поисках правды «Комсомолка» в Петербурге» попыталась связаться с участниками тех событий – Алексеем Улановым и Людмилой Смирновой (Андрей Сурайкин, увы, скончался в 1996 году). Уланов общаться не пожелал – по словам его сестры Елены, он давно и прочно разочаровался в журналистах и потому из принципа не дает интервью. А вот многократный призер чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта России и СССР и основательница собственной школы фигурного катания «Династия» Людмила Смирнова поговорить согласилась.

Фигурист Андрей Уланов. Фото: кадр из фильма "Двое на льду"

- Вы знаете, это все выдумки, - прокомментировала она «Комсомолка» в Петербурге» инцидент в Саппоро. - Никуда Андрей не лез, никто его не бил и не пытался выбросить из окна. Просто у нас на тот момент действительно были отношения. Но отношения, скажем так, уже угасающие. Он очень переживал, что мы расстанемся и поэтому в какой-то момент подошел к одному из членов делегации и попросился, чтобы нас отправили домой. Сказал: «Я не переживу, если Людмила выйдет замуж за другого».

По словам Смирновой, на Олимпиаде 1972 года за сборной СССР приглядывал не один «службист», а трое. С самими спортсменами они не общались – за исключением одного, с которым у фигуристки сложились дружеские отношения. Однажды он отвел ее в сторону и рассказал, что из-за напряженной атмосферы между ей, Сурайкиным и Улановым поползли неприятные слухи, и спортсменов решено отправить домой.

- Конечно, мне было обидно, - признается спортсменка. – Мы на тот момент уже успешно выступили в парном катании, впереди должен был быть еще целый месяц показательных выступлений. Так что я восприняла это как какое-то наказание и жутко обиделась на Андрея.

События в Саппоро повлияли на еще одну пару фигуристов - Ирину Роднину и Алексея Уланова. Когда Уланов начал ухаживать за Людмилой Смирновой, пара распалась. Фото - Федеральный архив Германии

КАК ФИГУРИСТОВ «ЖЕНИЛИ»

По возвращении в Ленинград Смирнову и Сурайкина вызвало высокое начальство и, по словам фигуристки, стало пытаться их «поженить» - сделать из них пару не только в спорте, но и в жизни.

- Но отношения у нас были уже не те, - с грустью вспоминает Людмила Смирнова. – Понимаете, раньше, когда у нас еще не было таких серьезных спортивных достижений, Андрей никак не мог решиться, чтобы мы были вместе. Потом он был готов сделать мне предложение, но уже не была готова я. Переболела, понимаете? Так бывает. Поэтому мы расстались.

В итоге Людмила Смирнова все-таки вышла замуж за Алексея Уланова. Но счастья, увы, это никому из них не принесло – уже в новом веке они развелись и сейчас не общаются. Алексей же Сурайкин долгое время искал себя и смысл в жизни – ездил в Финляндию, занимался тренерской работой. Он был женат дважды, но оба раза неудачно.

К слову, события в Саппоро, пусть косвенно, но затронули еще одну выдающуюся фигуристку – трехкратную олимпийскую чемпионку и десятикратную чемпионку мира Ирину Роднину. Во время инцидента 1972 года она каталась в паре с Алексеем Улановым, но после того, как он стал проявлять все больше и больше внимания к Людмила Смирновой, их пара рассталась, и Родниной нашли нового партнера – Александра Зайцева. Замена оказалась удачной: уже в 1973 году, на чемпионате Европы 1973 года в Кёльне, Роднина — Зайцев обыграли Смирнову — Уланова единогласным мнением всех девяти судей и произвели настоящий фурор.

Примечательный факт: вскоре после игр в Саппоро Людмила Смирнова вышла замуж за своего нового партнера по льду Алексея Уланова. А Ирина Роднина - за фигуриста Александра Зайцева, который стал ее партнером, когда распалась пара с Улановым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

«СОГЛЯДАТЯЙ» МОГ ВЫСЛУЖИВАТЬСЯ»

О том, что история в докладной записке вполне может быть выдумкой, заявляет и сам Михаил Позуменщиков.

- Не исключено, что неназванный «службист» несколько сгустил краски, - констатирует он. – Тогда ведь тоже, как и в наши дни, существовала система поощрений для сотрудников, которые что-то раскрыли, что-то предотвратили, кого-то вывели на чистую воду. Так что я не исключаю, что в реальности все выглядело куда менее устращающе.