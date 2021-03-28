Мужчине прострелили живот и ногу на разборках в Шушарах

Участников конфликта разыскивает полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Петербурга расследует обстоятельства конфликта, случившегося минувшей ночью, с 27 на 28 марта, в поселке Шушары. Около 21:30 стражей порядка вызвали местные жители – они сообщили, что возле кафе по улице Якорной некие «мутные ребята» устроили разборки со стрельбой.

- В 21:25 на место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах. – По прибытии было установлено, что произошла драка между посетителями кафе. Ее участники успели разойтись до прибытия наряда.

Чуть позже – той же ночью, но через несколько часов – один из участников конфликта неожиданно «всплыл» в Центральном районе Северной столицы. 30-летний мужчина своими ногами пришел в травмпункт, где врачи диагностировали у него огнестрельное ранение брюшной полости и левого бедра. На момент обращения к медикам пострадавший находился в состоянии средней тяжести – что называется, эту бы энергию и эту бы живучесть, да на пользу Родине.

Остальных драчунов и стрелков в данный момент разыскивает полиция. Ситуация осложняется ятем, что в кафе, которое стало «полем боя», отсутствовало видеонаблюдение. Всем участникам конфликта грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 213 «Хулиганство». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до семи лет тюрьмы.

Что был за повод, мы не знаем, но, как показывает практика, конфликт может вспыхнуть из-за чего угодно. Так, в ноябре прошлого года полиция разнимала драку со стрельбой, которая началась... после ссоры в родительском чате.