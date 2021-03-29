Подвиги, которые нельзя забыть

Председатель и член Совета Общественного движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин и Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин.

Принято думать, что герои остались в прошлом. Что современное поколение не способно на самопожертвование и даже не знает, что такое – отдать жизнь за Родину. Но общественное движение «Вечно живые» ставит своей целью опровергнуть этот миф и сохранить имена тех, кто совершил настоящий поступок.

Кто они - современные герои? Нужны ли нашему обществу герои сегодня? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» расскажет Председатель и член Совета Общественного движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин и Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин.

Слушайте эфир во вторник, 30 марта, в 17.33 на радио «Комсомольская правда» – Петербург на 92,0 FM, а также смотрите трансляцию в нашей группе ВКонтакте и на сайте spb.kp.ru