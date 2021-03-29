Как в СССР: Смольный будет завлекать дворников в Петербург жильем и образованием для детей

Петербург столкнулся с резкой нехваткой дворников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга намерен вернуться к советской практике, когда дворников заманивали в большие города квартирами. Вице-губернатор Николай Бондаренко озвучил, как Смольный намерен бороться с дефицитом кадров в сфере ЖКХ.

- По разным экспертным оценкам количество работников ручного труда уменьшилось на 40% и более. Необходимо проработать дополнительные механизмы материальной стимуляции работников сферы ЖКХ. В комплекс мер по привлечению кадров должны войти механизмы решения жилищного вопроса, - приводит слова Бондаренко пресс-служба Смольного

Все это касается как простых дворников, так и работников ручного труда дорожных предприятий Петербурга . Вице-губернатор поручил проработать возможность их льготного участия в городских жилищных программах.

Власти могут организовать специальные общежития или, как вариант, компенсировать плату за арендное жилье. Сумма будет фиксированной.

Кроме того, работников в сферу жилищно-коммунального хозяйства хотят привлекать возможностями для их детей.

- Для детей сотрудников отрасли ЖКХ дефицитных специальностей (механизаторов, водителей спецтранспорта, работников ручного труда) необходимо предусмотреть возможность обучения в профильных вузах и колледжах города по целевому набору, - отметил Николай Бондаренко.

Впрочем, понимая, что по мановению волшебной палочки дворники в Петербурге не появятся, Смольный дал поручение уменьшить долю ручного труда в уборке улиц и увеличить процент механизации. За последнее время он вырос почти вдвое.