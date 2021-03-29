Что нужно учитывать при выборе отеля

В Петербурге огромное количество отелей на любой вкус и кошелек. Фото: Courtyard by Marriott St.Petersburg Center.

Предстоит вам срочная командировка или длительный отпуск – неважно. В планировании поездки всегда есть свои тонкости. Немаловажно, где вы остановитесь. Своими советами по выбору гостиницы поделилась директор по продажам и маркетингу отеля Courtyard by Marriott St.Petersburg Center Светлана Азарьева.

1. Обратите внимание на локацию. В зависимости от цели поездки вам может быть важно приближение к основным достопримечательностям — музеям, театрам, паркам или месту проведения определенного мероприятия — конференции, выставки, переговорам с партнерами. Но даже просто неспешная прогулка по улицам и площадям Северной столицы, точно оставит приятные воспоминания надолго. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года.

Для короткого знакомства с городом я рекомендую выбирать отели, расположенные в центральной части города, но при этом не обязательно прямо у вокзала или на Невском. Много прекрасных отелей находится на периферии. Но в отличие от центральных улиц города, там меньше шума, потока машин и толп туристов. Например, наш отель уютно расположился в историческом районе города, на набережной канала Грибоедова, в непосредственной близости от Мариинского театра. Центр города очень компактный и до всех достопримечательностей рукой подать.

Важно помнить, что с середины апреля в Петербурге начинается навигация и сезон разведения мостов в ночное время. Учитывайте это при выборе отеля на островной части города, а именно – на Васильевском острове и на Петроградской стороне.

Директор по продажам и маркетингу отеля Courtyard by Marriott St.Petersburg Center Светлана Азарьева. Фото: Courtyard by Marriott St.Petersburg Center.

2. Читайте отзывы

В Петербурге огромное количество отелей на любой вкус и кошелек. Но для того, чтобы не испортить себе путешествие или короткий уикенд заботами о своем проживании (неудачный номер, некачественный сервис, невкусный завтрак и так далее – прим. авт.), рекомендую доверять отелям с проверенной репутацией. В этом плане сетевые отели гарантируют определенный уровень качества за вполне умеренную цену, без сюрпризов. Доверяя свой отдых отелям «с именем», вы доверяете им все свои заботы. Ведь заявленные 4 звезды не всегда по факту таковыми являются, особенно это касается небольших частных отелей.

3. Лучше брать номер с завтраком

Не отказывайтесь от завтрака в отеле, ведь неизвестно, найдете ли вы место, где перекусить в раннее время. Многие рестораны начинают свою работу только к обеду (не считая многочисленных кофеен и пекарен). А завтрак в отеле проходит обычно с 7:30 до 11:00. В отеле Courtyard by Marriott St. Petersburg Center завтрак проходит по системе «шведский стол», где каждый гость найдет себе блюда по вкусу: каши разных видов, вареные яйца, яичница или омлет, мясная, сырная и овощная нарезки, горячие блюда, гарниры на выбор, выпечка и сладкие десерты, свежие или консервированные фрукты. Все это можно отведать без ограничений и по фиксированной цене завтрака, которая чаще всего уже входит в стоимость номера, причем с существенной скидкой.

Отель уютно расположился в историческом районе города, на набережной канала Грибоедова, в непосредственной близости от Мариинского театра. Фото: Courtyard by Marriott St.Petersburg Center.

НА ЗАМЕТКУ

Где лучше бронировать?

- Выберите несколько отелей в желаемой вам локации и доступной категории в центре Санкт-Петербурга. Сравните количество и качество услуг, а также стоимость номера и его удаленность от центра, удобство с точки зрения транспортной инфраструктуры, фотографии интерьеров номеров и общественных зон. Посмотрите отзывы на разных сайтах бронирования.

Свяжитесь с отелем и еще раз уточните все моменты, которые имеют для вас значение. Прямой контакт с отелем без посредников – агрегаторов бронирования или туристических фирм, очень важен, поскольку наиболее полную и достоверную информацию о предоставляемом сервисе и доступных услугах, вам предоставят именно сотрудники отеля. Также через отдел бронирования отеля можно оставить все свои пожелания относительно номера – высокий этаж, тишина, вид из окна, пожелания по санузлу (ванна или душ), а также упомянуть о цели поездки, если она приурочена к особенному событию, будь то день рождения или годовщина свадьбы. Отель всегда очень индивидуально и с большим вниманием подходит к таким запросам.

В нашем отеле действует система привилегий для гостей, которые впервые решают остановиться у нас. Уже при первом обращении мы предлагаем гостям бесплатно вступить в программу путешествий Marriott Bonvoy и уже с первой поездки получать бонусы и скидки, недоступные для заказа через другие каналы бронирования. Самый выгодный тариф и условия - только напрямую у отеля, без посредников.

Когда ловить лучшие предложения от отелей?

- Все зависит от периода. При планировании поездки в Петербург ловить наилучшие предложения лучше заранее, например, за пару месяцев до предполагаемой даты поездки, когда загрузка в отелях еще не высокая и доступны тарифы «на раннее бронирование». Обычно это самый выгодный тариф, поскольку с приближением сезона цены в отелях города стремительно растут. Если поездка получается спонтанная и сжатыми сроками, то рекомендую не торопиться с выбором отеля, а обратиться к поиску за 1-2 дня до даты заезда. Обычно в этот момент отели распродают доступные номера с существенными скидками. Но важно учитывать, что эта тактика не сработает в период высокого спроса и дат проведения крупных городских событий, например, ПМЭФ или Чемпионат по футболу.

Что спрашивать при заезде, чтобы точно получить лучший сервис?

- По статистике, в отелях люди чувствуют себя более счастливыми. Но, как и дома, для полного счастья всегда чего-то не хватает: штопора для вина, комплекта посуды, гигиенических принадлежностей, ниток с иголкой или зарядки для смартфона, которую забыл дома. Все это смело просите в отеле. А также: утюг и гладильную доску, халат, дополнительное одеяло или более мягкую подушку. В некоторых отелях есть специальное «меню подушек» на выбор. Или услуга «Подготовка номера ко сну»: сотрудники отеля расправят кровать и подогреют ее электрической простыней, закроют шторы, убавят освещение в комнате. В отеле Courtyard by Marriott St.Petersburg Center, по стандартам компании, в каждом номере есть две бутылки негазированной воды, чайник и чайный набор, утюг и гладильная доска, тапочки, wi-fi. При отеле бесплатная парковка. Отель предоставляет много бесплатных дополнительных услуг, которые дополнят отдых и наполнят день приятными эмоциями. Например, услуга «будильник», когда можно договориться заранее о желаемом времени уборки номера. Тренажерный зал, свежая пресса, карта города (Wi-Fi бывает не везде - бумажные карты выручают даже в 21 веке.). Попросите портье порекомендовать любимые заведения: так можно пообедать дешевле и вкуснее, чем по рекомендациям из интернета.