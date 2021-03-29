Эксперт рассказал, как избавить Петербург от весенней пыли

С тротуаров и проезжей части города на Неве уже смывают накопившуюся за зиму грязь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург пришла настоящая весна, а это значит, что по улицам заклубилась пыль. Пока Приморский район наслаждается свежим бризом, в центре буквально задыхаются. Пыль столбом стоит и во Фрунзенском районе. В Выборгском от пыли все серым-серо. А в развивающемся Невском районе наблюдают настоящие пылевые бури: к остаткам зимы на тротуарах Дальневосточного проспекта прибавилась пыль строительная.

К счастью, с помывкой города тянуть не стали: по распоряжению главы Комитета по благоустройству, генеральная чистка Петербурга от зимней грязи стартовала уже на прошлой неделе.

– До 24 марта нельзя было применять воду из-за низкой температуры воздуха: влага на дорожном полотне моментально превратилась бы в ледяную пленку, – объяснили в ведомстве. – Но теперь, когда на улице по-настоящему тепло, с тротуаров и проезжей части смывают накопившуюся за зиму грязь.

Разумнее было бы устранить не последствие, а причину – щедрое посыпание зимних дорожек песком и солью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

И это правильно, считает руководитель общественного проекта «Делайте правильно!» Дмитрий Гусев: помывка улиц – основной метод борьбы с весенней пылью.

– Правда, стоило бы интенсивно мыть дороги и тротуары, пока они были еще мокрыми, – добавляет специалист. – Ведь когда асфальт высыхает, смывать грязь становится сложнее, приходится тратить много воды на то, чтобы смочить песок.

Впрочем, гораздо разумнее было бы устранить не последствие, а причину – щедрое посыпание зимних дорожек песком и солью.

– 10 лет назад Петербург закупал 50-100 тысяч тонн песка и столько же соли, а в этом году поставили рекорд и приобрели по 150 тысяч тонн и того, и другого, – отмечает Гусев. – Несмотря на то, что было обещано сыпать меньше противогололедных материалов, практика показала, что солью и песком посыпали порой даже сухой асфальт.

Наименее пыльная схема зимней «посыпки», по словам эксперта, такова: сначала убираем рыхлый снег до того, как он превратился в наледь, а затем присыпаем дороги небольшим количеством песка. В идеале – гранитной крошкой (но ее нынешняя ливневка Петербурга просто не переварит).

Свою лепту в запыленность весеннего воздуха Петербурга вносят и газоны. Фото: Олег ЗОЛОТО

– А вот пескосоляная смесь – это самое глупое, что можно пустить в ход, – считает специалист. – В то время как песок увеличивает сцепление с поверхностью льда, соль расплавляет эту поверхность. При этом соль в песок вынуждены добавлять, чтобы он не смерзался при хранении.

Свою лепту в запыленность весеннего воздуха Петербурга вносят и газоны. Каждый год, по наблюдениям Гусева, их подсыпают 100 000 кубометров грунта, ведь в каждую оттепель земля тает и стекает на тротуары вместе со снегом.

– Дело в том, что все наши газоны выше уровня бордюров, – обращает внимание Гусев. – А логично было бы сделать так: тротуар – выше газона, бордюр – вровень с тротуаром. Тогда излишняя влага будет уходить в землю, а не скапливаться на асфальте. Заодно это разгрузило бы ливневку при сильных дождях.

Пока улицы Северной столицы моют чистой водой. Вновь их ополоснут в «генералку»: месячник благоустройства стартует 1 апреля. А после дороги и тротуары примут душ еще раз, но уже со специальными шампунями.

А КАК У НИХ?

В Финляндии «зимняя грязь» состоит из гранитной крошки. Снег с нею коммунальщики Суоми сбрасывают прямиком в залив, не заморачиваясь со снегоплавильными пунктами, ведь там сугробы не загрязнены реагентами. Затем гранитную крошку вычерпывают со дна залива либо собирают с улиц для повторного использования. Правда, в этой безупречной системе есть одно но: финнам приходится ездить не быстрее 40 километров в час, чтобы не превратить свои автомобили в решето. Очевидно, для россиян – любителей быстрой езды – такой вариант не подходит.

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