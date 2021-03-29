Режиссер Виктор Крамер: «Театр – это увлечение, которое иногда приносит деньги»

Режиссер Виктор Крамер. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ежегодно 27 марта культурная жизнь Петербурга закипает по-новому. Эта дата уже давно стала отмечаться как Всемирный день театра. Вспоминаются любимые постановки, чествуются артисты, драматурги и режиссеры, чьими руками творится искусство. В честь праздника в студию Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на волне 92,0 FM пришел Виктор Крамер, театральный режиссер и продюсер, чтобы рассказать, чем сейчас живет отечественная и зарубежная сцена.

- Затронем вечное противостояние столиц. Чем театральный Петербург отличается от театральной Москвы?

- Честно скажу, что очень люблю Петербург и ощущаю себя петербургским режиссером. Вполне комфортно я чувствую себя и в Москве, после нее в Северной столице некоторые вещи удручают. В плане чистоты, порядка. Ощущение, что такой прекрасный город находится в некотором эмоциональном и визуальном упадке.

Вряд ли это сильно влияет на мир искусства. Мне кажется, что творческая среда едина. Это как сосуды, по которым перетекает энергия. При этом, тем, кто занимается управлением культурной жизни Петербурга стоит подумать о том, как сделать так, чтобы кадры не утекали. Москва – город возможностей. Но в ней у режиссеров такой большой выбор артистов, что, думаю, в Петербурге зарекомендовать себя легче.

- Со стороны «внутренней кухни» зарубежный театр как-то отличается от отечественного?

- За границей всегда очень жесткие контрактные условия. Я их привожу в пример, когда работаю с артистами и объясняю, что за профессией стоит не только влечение к ней. Одна из последних постановок была в Дании, я ставил рок-мюзикл. Жесточайшие условия контракта. Ты не можешь задержать репетицию даже на пять минут. Ты должен четко выстроить график от начала до конца и идеально его соблюдать. Этот график соблюдают и артисты, которые во время репетиций тоже должны выкладываться полностью.

Это другой уровень профессионализма. У нас представление об артисте чаще всего связано с его духовным наполнением, а у них артист – это человек, который прекрасно умеет танцевать, обязательно играет на каком-то музыкальном инструменте, поет, читает и так далее. Такой вот скучные набор.

- Вы участвовали в постановке знаменитого «Снежного шоу Славы Полунина», его показывают на российских и зарубежных площадках уже более 20 лет. Почему проект стал таким успешным и долгоиграющим?

- Когда мы его собирали столько лет назад в Лондоне, никто не мог предположить, что этот проект будет жить так долго и обретет популярность. Правда, тогда он был несколько иной. Сейчас он ближе к шоу, чем к драме.

Острые жанры, в том числе клоунаду, люди воспринимают достаточно узко. Многие дети не любят клоунов, потому что их будто провоцируют, заставляют смеяться. В этой постановке другая игра. Здесь ты втягиваешься сам. Тебе будто открывают дверь в собственную душу и ты туда начинаешь понемногу, наконец, забираться. Поэтому у людей возникает иногда даже некая истерика. Это как сеанс у психотерапевта.

Дело еще в том, что на сцене живые люди, а не актеры с большими носами, большими ногами. В шоу много душевных, тонких вещей, которые делаются просто, с иронией, но сохраняют некий человеческий трепет. Из всех эти тонких материй он и сплетен.

- Старые проекты продолжают жить, а стоит ли ждать премьер?

- Не так давно была написана моя первая пьеса, по которой сейчас я сам же и ставлю спектакль. Как-то в поезде с Константином Хабенским мы разговаривали о том, какого персонажа хотели бы сегодня видеть на сцене. Было две кандидатуры: Дон Кихот и Мюнхаузен. Я настаивал на втором, его и выбрали.

За основу хотелось взять произведение Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», но я ее посмотрел и понял, что там есть вещи, которые уже несколько устарели. Так позже появилась моя пьеса. Я снял дом на озере, там выходил утром на травку и писал. Через полтора месяца произведение было готово. Персонажи там «горинские», но подаются они совсем по-другому, это уже герои сегодняшнего дня.

Первые дни было сложно ставить по собственному тексту, потом я решил подойти к нему отстраненно, будто его писал не я. Сразу начал править, критиковать. Мюнхаузена будет играть Константин Хабенский, в постановке также задействованы Станислав Дужников, Сергей Волобуев, Кристина Бабушкина и много молодых артистов.

Премьеру этого спектакля стоит ждать в Москве. В Петербурге скоро состоится другая премьера. В Театре комедии им. Н.П. Акимова я ставлю «Льва Гурыча Синичкина». Это не будет похоже на водевиль, но при этом не будет и слишком современно.

- Ваши театральные постановки всегда пользуются успехом, не хочется ли попробовать охватить и кино?

- Кино для меня еще не спетая песня. Мы много раз к этому подступали. Ты читаешь сценарий, который предлагает студия и понимаешь, что не хочешь на это тратить полтора, а то и два года жизни. Не хочется делать «плевок в вечность», хочется, чтобы это того стоило.

По сути, театр – это увлечение, которое иногда приносит деньги. За свои спектакли я получаю вполне достойные суммы. Но если ты ставишь задачу зарабатывать театром, то она мало реализуема. Все же я не считаю, что художник должен быть бедным, голодным и страдающим.

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