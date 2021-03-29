Автошколы Петербурга - о новых правилах сдачи экзаменов с 1 апреля 2021: По сути, ничего не изменится

Автошколы Петербурга не торопятся менять программы обучения из-за новых правил сдачи экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 2021 года во всех автошкола России экзамены для получения водительских прав будем сдавать по-новому. До дня икс осталось буквально несколько дней, но до сих пор непонятно, как это все будет на практике. "Комсомолка в Петербурге" пообщалась с представителями городских автошкол и узнала, как они готовятся к работе в новых условиях.

В автошколах Санкт-Петербурга «Тур», «Чемпион» и «Автопилот» надеются, что по сути после 1 апреля все останется по-прежнему. И даже привычная «площадка» для сдачи экзамена, ни в какой «город» не переедет, по крайней мере на время обучения.

- По сути, экзамен сильно и не изменится, потому что элементы остаются прежними. Конечно, более безопасно тренироваться и сдавать экзамен на площадке. Но если человека хорошо обучить, то выполнить необходимые элементы в условиях города не составит труда. Все они и так есть в процессе движения, - рассуждает директор «Умной автошколы» Инна Поляница.

А пока автошколы не торопятся менять свои программы - учить базовым навыкам будущих автомобилистов они планируют в пределах площадки.

- Изменения, конечно, внедрят, но ту же эстакаду, скорее всего, будут отрабатывать на площадке. Такие элементы как парковка и разворот и так использовались в городе, от них никуда не денешься, - отмечают в автошколе «Мустанг».

Теперь желающим получить права стоит тщательней походить к выбору автошколы. Каждая из них сама регламентирует внутренний экзамен, поэтому у кандидатов в водители будет возможность выбрать ту, которая, по их мнению, подготовит к этому испытанию более качественно.

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