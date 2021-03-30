Фото завораживающего суперлуния в Санкт-Петербурге поделились пользователи соцсетей

Суперлуние над Петербургом 29 марта 2021 года / Фото: Владислав Васильев

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями одного из самых завораживающих явлений. В ночь с 28 на 29 марта Луна максимально приблизилась к Земле, словно пытаясь заглянуть, что же происходит здесь с людьми. Это явление называется суперлуние. Фотографиями гигантского спутника петербуржцы поделились в социальной сети.

При суперлунии спутник максимально приближается к Земле / Фото: Владислав Васильев

- Суперлуние над Купчино или фотосет с Луной для дома 64 по Бухарестской улице, - шутливо подписал серию снимков петербуржец Владислав Васильев.

Кажется, что Луна вот-вот опустится на Землю / Фото: Владислав Васильев

Свои фотографии мужчина сделал не ночью, а рано утром с 6:30 до 7:00 часов. Поэтому на снимках Луна бледно розового или даже персикового цвета. Выглядит это зрелище по-истине загадочно. Как будто Луна вот-вот спустится на Землю, или до нее можно дотронуться рукой, просто встав на крышу дома.

И даже днем Луну было видно/ Фото: Владислав Васильев

Также петербуржец смог запечатлеть суперлуние даже днем. При этом земной спутник выглядит большим круглым облаком, но от этого не менее красивым.

Если вы пропустили это потрясающее зрелище, то не стоит расстраиваться. В 2021 году суперлуние будет еще 27 апреля, 26 мая и 24 июня.