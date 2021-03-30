Чистый апрель: Как пройдет месячник благоустройства в Санкт-Петербурге

От песка и мусора очистят и тротуары, и ограждения, и фасады домов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург готовится к «генералке» после грязной зимы. В этом году традиционный весенний месячник благоустройства пройдет с 1 по 30 апреля. Но едва в городе установилась плюсовая температура, как коммунальщики принялись за работу и начали мыть дороги.

– Основные виды работ по дорогам – очистка от зимних загрязнений лотковых зон, а также мойка ограждений, шумозащитных экранов и прочих конструкций, – рассказывает председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин. – Каждый день дороги моют порядка 1500 спецмашин и 900 работников ручного труда. После окончания основных работ по зачистке будет проведена мойка с шампунем.

А вот зелеными насаждениями займутся по графику, с 1 числа. Садовники очистят газоны от зимнего песка, проведут санитарную обработку зелени, укрепят молодые посадки и «подкормят» растительность. Параллельно в зеленых зонах отмоют и починят лавочки, урны и ограждения, а также детские и спортивные площадки.

Помывка дорог уже идет полным ходом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– За год планируем высадить 11 000 деревьев, и 6000 из них – в апреле, – добавляет Малинин. – Кроме того, в рамках месячника посадим 50 000 кустарников.

Тщательно вымоют после зимы и жилые дома, и дворы. От зимней грязи очистят более 50 миллионов «квадратов» пространства, в том числе 25 миллионов квадратных метров газонов. Особое внимание уделят обеспыливанию кварталов.

– До конца 2021-го вымоем около 5000 лицевых фасадов, починим и покрасим оконные заполнения 1400 многоквартирных домов, приведем в порядок двери, водосточные трубы, урны, скамейки, ограждения, контейнерные площадки, зеленые насаждения, – добавляет зампредседателя Жилищного комитета Степан Куралов. – Всего задействуем более 7000 работников и 600 спецмашин.

В центральных районах помывку фасадов жилых домов постараются подстроить под зачистку соседних тротуаров.

За год планируют высадить 11 000 деревьев, и 6000 из них – в апреле. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кульминацией чистого апреля станет общегородской субботник, его наметили на 24 число. Так как проводить его придется с учетом всех противоэпидемиологических мероприятий, количество участников пока не сообщают: в этом году тщательность уборки будет стоять на втором месте после безопасности.

По итогам большой уборки власти узнают мнение петербуржцев о состоянии дворов и улиц: опрос пройдет с 26 апреля по 10 мая в формате голосования. По традиции, определят лучшие и худшие районы, и тем, кто окажется в конце народного рейтинга, «будет о чем задуматься».

ЦИФРА:

2,5 млрд руб. потратит Комитет по благоустройству на работы в 2021 году.

КСТАТИ:

Хотя Петербург и «очистился» во время режима самоизоляции и антиковидных ограничений, меньше работы у блюстителей чистоты улиц и дворов не стало. Причина в том, что они работают по жесткому регламенту.

ВОПРОС – РЕБРОМ: Хватает ли культурной столице дворников?

Сергей МАЛИНИН, председатель Комитета по благоустройству:

– Штатных дворников не хватает. Но есть привлеченные. Это не чрезвычайно острая проблема, но она есть.