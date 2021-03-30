Петербург попал в список самых бестактных городов России

Петербуржцы попали в список самых бестактных жителей России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург, считающийся культурной столицей, внезапно оказался в списке самых бестактных городов России. Рейтинг, по итогам социологического опроса, составило аналитическое агентство из Москвы.

- По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи, - сообщается на сайте агентства.

Чтобы определить город с наиболее бестактными жителями, респондентам задавалось три вопроса: «случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения?», «вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая?», «вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?». Из результатов и был составлен рейтинг, в который вошел 21 город России.

Первое место занял Ростов-на-Дону. Вторым оказался Воронеж, а третьим - Сочи. Идет ли речь о приезжих туристах или местных жителях, не уточняется. В ТОП-5 вошли также Иваново и Белгород, а Санкт-Петербург занял 13-е место.

Рейтинг составило московское агентство. Фото: Zoom Market

Интересно, что Москва, эксперты из которой и составляли список, оказалась «воспитаннее» Северной столицы и заняла предпоследнее, 20-е место. Самым тактичным оказался Владивосток.

- 23% опрошенных указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны, - отмечают составители рейтинга.

Всего в телефонном опросе приняли 2520 человек старше 18 лет.