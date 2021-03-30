Пожар произошел на заводе «Арсенал» - одном из старейших предприятий в Петербурге

Пожар произошел на территории машиностроительного завода "Арсенал". Фото: ГУ МЧС по СПб

Пожарные справились с возгоранием, которое возникло днем 30 марта на территории машиностроительного завода «Арсенал» на улице Комсомола. Огонь охватил одноэтажную постройку, общей площадью в 1500 кв. метров. Из них полыхало чуть менее трети.

- 30 марта в 13:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, улица Комсомола, дом 1. На территории бывшего завода «Арсенал» в производственном здании происходило горение складируемой тканной продукции и утеплителя на площади 400 кв. метров, - сообщает пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу.

Уже через 20 минут ранг пожара был повышен до № 1-Бис, а в 14:07 и до № 2. Однако вскоре спасатели справились с огнем и в 14:30 пожар был локализован, а еще через 10 минут ликвидировано и открытое горение.

Всего к ликвидации ЧП привлекалось 10 единиц техники и 48 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших нет. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы Петербурга, идет проливка завалов. Причины возгорания установят дознаватели.

Справка «КП»:

Завод «Арсенал» - одно из старейших предприятий Петербурга. Он был основан в 1711 году по велению Петра I как «Пушечный литейный двор» и впоследствии стал основой для создания и развития российского артиллерийского вооружения.

В 1850-1851 годах Литейный двор перевели с Литейного проспекта в центре Петербурга в новые корпуса на Выборгской стороне, где завод пребывает и поныне.

Сейчас предприятие занимается производством корабельных пусковых установок, ракетных двигателей и космических аппаратов. Однако в 90-е годы территория начала сдаваться в субаренду и на данный момент непосредственно заводские цеха занимают лишь небольшую часть зданий.

В будущем на территории «Арсенала» планируется открыть современное общественное пространство.