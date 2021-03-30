Петербуржцы показали тройной рост самостоятельной активации SIM-карт. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абоненты «МегаФон» в три раза увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт оператора через мобильное приложение «МегаФон» и Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM карты «МегаФон» с саморегистрацией жители Северной столицы и области могут приобрести в магазинах у дома, киосках «Первая Полоса», в гипермаркетах и крупных розничных сетях «Детский Мир», «М.Видео», DNS и др., в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, в службе доставки «Яндекс.Лавка» и «Перекресток», в почтовых отделениях (только для Санкт-Петербурга). Всего по городу насчитывается порядка 3000 пунктов продаж, в Ленинградской области – более 1500 торговых точек.

- Сейчас стать абонентом «МегаФон» можно и без посещения специализированного салона компании. Мы активно расширяем каналы продаж SIM-карт с саморегистрацией и создаем максимально комфортные условия для наших клиентов, которые позволяют им оставаться на связи без посещения нашей фирменной розницы. Мы видим очень хороший рост популярности данного способа подключеня абонентов и стараемся максимально охватывать все возможные офлайн и онлайн каналы дистрибьюции, удобные нашим существующим и потециальным клиентам, – отмечает Владимир Бакалов, директор отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении «МегаФон», там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг. Активация займет не более 10 минут.