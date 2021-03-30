Водолазы нашли труп мужчины в частично затонувшем корабле на верфи в Ленобласти

Водолазы обнаружили труп рабочего, утонувшего на опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

В частично затонувшем корабле на верфи «Пелла» в Ленобласти нашли труп мужчины. Напомним, строящееся судно во время работ внезапно опрокинулось на бок. В этот момент на корабле находились люди. Пропавшими числились два человека. Одного из них, мужчину, к 20:00 обнаружили мертвым. Водолазы продолжают поиски второго исчезнувшего. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

- Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших. Он находился в тросах. Погибший – мужчина, - передает трагические вести пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

В ЧП пострадали двое человек. Один погиб. В пропавших числится еще рабочий. Фото: vk.com/spb_today

Тем временем в МЧС подводят предварительные итоги спецоперации. Спасатели установили, что из-за крена корабля затопило несколько трюмов. Шестерым рабочим удалось чудом покинуть судно самостоятельно.

- Корабль стабилизировали. Изучение судна подошло к концу. На месте проводятся водолазные работы. В превентивных мерах организована установка боновых заграждений. К месту направили психологов МЧС России, - делятся новой информацией в ГУ МЧС России по Ленобласти.

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