Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку под Петербургом

Мужчина спас тонущего пса из ледяной воды в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом отважный мужчина бросился в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку. Дело произошло в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области во вторник, 30 марта 2021 года. Мужчина проезжал рядом с каналом где барахтался пес, на машине, остановился, быстро снял с себя одежду и бросился на помощь животному.

- В Новой Ладоге песель угодил в ледяные воды канала, и не мог самостоятельно выбраться на твердую поверхность. К счастью, это увидел проходивший мимо мужчина, который не задумываясь спас собакена, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Операцию по спасения на видео снял прохожий. На кадрах видно, что сначала мужчина аккуратно ползет по тонкому льду, поближе к собаке. Сначала он попытался протянуть животному доску, однако, паникующий пес не обратил на это внимание и не понял, что надо делать. Тогда мужчина проверил палкой глубину канавы и прыгнул в воду.

- Низкий поклон за спасенную жизнь, - оценили героический поступок мужчины пользователи сети.

Мужчина и пес успешно выбрались на берег. Дальнейшая их судьба пока не известна.

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