Троллейбусы с «умными» дверьми появились в Петербурге

Кнопки для входа в салон появились на троллейбусах и трамваях в Петербурге. Фото: vk.com/spbgupget

Петербург внедряет новые транспортные технологии. Одна из них - «умные» двери на троллейбусах и трамваях. Такие машины не открывают двери автоматически на остановках. Чтобы пассажирам попасть в салон, надо нажать кнопку, расположенную снаружи.

- Сейчас все новые троллейбусы и трамваи оборудованы новой системой адресного открытия дверей! Теперь пассажиры могут на остановке сами нажать на кнопку на двери для входа в салон или выхода из него, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Это поможет сохранять комфортную температуру в салоне, не выстужая его при открытии дверей лишний раз. Транспортники также считают, что должно сократиться время самой остановки.

Весь новый электротранспорт будет оборудован системой "умного" входа/выхода. Фото: vk.com/spbgupget

- Когда вокруг кнопки загорается зеленый индикатор, это значит, система готова к работе, - отмечают в Горэлектротрансе.

Кнопки открывания дверей расположены на борту троллейбусов (первые такие машины уже вышли на линию) и трамваев. Она работает только при остановке и подсвечивается для удобства пассажиров.

Сейчас «адресное» открывание дверей имеют 215 единиц электротранспорта. В будущем все новые троллейбусы и трамваи будут оборудованы такой системой входа.