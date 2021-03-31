Взрыв произошел на предприятии в Великом Новгороде

На производстве в Великом Новгороде прогремел взрыв / Фото: СК Новгородской области

На предприятии по производству трансформаторов в Великом Новгороде прогремел взрыв. Инцидент произошел утром в среду, 31 марта 2021 года. По известным к этому часу данным, погибших нет. На месте уже работают спасатели и сотрудники следственного комитета.

- Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о хлопке в сушильной камере на территории производственного предприятия в городе Великом Новгороде, - сообщили в следственном комитете по Новгородской области.

Хлопок произошел в сушильной камере / Фото: СК Новгородской области

По неофициальным данным, пострадал один человек. Однако следователи эту информацию пока не подтверждают, сейчас количество людей, получивших ранение уточняется.

На видео и фотографиях с места происшествия на полу видны лужи крови. Вероятно, ранения, которые получили люди, могли быть серьезными.

На полу с места ЧП видна кровь / Фото: СК Новгородской области

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить причину произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно про ЧП на верфи в Ленинградской области 30 марта 2021

Строящееся судно перевернулось на заводе "Пелла". "Комсомолка" выяснила, что известно про ЧП на верфи в Ленинградской области 30 марта 2021 (подробности)

Мощный пожар со взрывом произошел на стройке на севере Санкт-Петербурга

Пламя охватило бытовки на проспекте Королева (подробности)