Взрыв произошел на предприятии в Великом Новгороде

На производстве в Великом Новгороде прогремел взрыв / Фото: СК Новгородской области
На предприятии по производству трансформаторов в Великом Новгороде прогремел взрыв. Инцидент произошел утром в среду, 31 марта 2021 года. По известным к этому часу данным, погибших нет. На месте уже работают спасатели и сотрудники следственного комитета.
- Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о хлопке в сушильной камере на территории производственного предприятия в городе Великом Новгороде, - сообщили в следственном комитете по Новгородской области.
Хлопок произошел в сушильной камере / Фото: СК Новгородской области
По неофициальным данным, пострадал один человек. Однако следователи эту информацию пока не подтверждают, сейчас количество людей, получивших ранение уточняется.
На видео и фотографиях с места происшествия на полу видны лужи крови. Вероятно, ранения, которые получили люди, могли быть серьезными.
На полу с места ЧП видна кровь / Фото: СК Новгородской области
Сейчас следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить причину произошедшего.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.
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