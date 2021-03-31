Оцените все преимущества нового Volkswagen Tiguan. Не пропустите главное. Фото: Фольксваген Центр Пулково.

Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, НОВЫЙ Volkswagen Tiguan готов продемонстрировать свои преимущества.

Мы приглашаем вас в Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта для индивидуальной встречи. Мы расскажем обо всех достоинствах новой модели Volkswagen Tiguan.

Представляем специальные версии нового Tiguan: Respect Plus и Status Plus.

Tiguan в версии Respect Plus основан на комплектации Respect. Исполнение Respect Plus расширено за счет добавления оборудования пакетов Winter и Media, являющихся опциональными для версии Respect.

В базовой версии Respect Tiguan оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями, рейлингами на крыше, черной окантовкой боковых окон, корпусами наружных зеркал и ручками дверей, окрашенными в цвет кузова.

Версия Respect комплектуется многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, пакетом для холодного климата, передними сиденьями с регулировкой по высоте, задними сиденьями, складывающимися в соотношении 40:20:40, двухуровневым полом багажного отделения, а также передним подлокотником с двумя подстаканниками. Салон выполнен в тканевом исполнении Quad Paper с дополнительными декоративными элементами Respect.

Функциональное оснащение модели представлено многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели Premium, трехзонным климат-контролем Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди, беспроводным интерфейсом для мобильного телефона Bluetooth, датчиком дождя, автокорректором фар, ассистентом движения на спуске (для полного привода 4Motion), электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold, выбором режимов движения, круиз-контролем с ограничителем скорости.

Для Volkswagen Tiguan в комплектации Respect Plus также доступен опциональный пакет Travel. Версия доступна к заказу с двигателем TSI мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Tiguan в специальной версии Status Plus включает в себя оснащение версии Status. Исполнение Status Plus расширено за счет добавления 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков Frankfurt и пакета Technic.

В базовой комплектации Status предлагаются электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение), рейлинги на крыше серебристого цвета, хромированная окантовка боковых окон. Салон выполнен в тканевой отделке Shooting Star с добавлением декоративных вставок Status. Внутреннее пространство Tiguan оснащено задними сиденьями с центральным подлокотником, складывающимися в соотношении 40:20:40, подголовниками передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением, поясничным подпором для передних сидений, полностью складываемой спинкой переднего пассажирского кресла, ящиками для хранения под передними креслами и подогревом боковых задних сидений. Функциональное оснащение версии Status дополнено автоматическим управлением ближним светом фар с функцией Coming Home/Leaving Home, аудиосистемой Discover Media с цветным дисплеем 8" и навигацией, интерфейсом App-Connect, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади с функцией Brake Assist.

Исполнение Status Plus расширено за счет добавления 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков Frankfurt и пакета Technic, в который входит система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне, а также система контроля давления в шинах прямого измерения.

Версия доступна к заказу с двигателем TSI мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, а также с двигателем TSI мощностью 180 л.с., 7-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Узнать больше о новом Volkswagen Tiguan и забронировать автомобиль вашей мечты можно на нашем сайте, а также скачать каталог или сделать предварительный заказ автомобиля.

Справка

Группа официальных дилеров WAGNER объединяет три автоцентра марки Volkswagen: Фольксваген Центры Таллинский, Пулково и Лахта. На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге только им присвоен статус Фольксваген Центров. Первый из автоцентров – Пулково - был открыт в 2004 году.

Узнать подробности можно по телефону (812) 331-99-94 на сайте и по адресам :

Фольксваген Центр Пулково ул. Стартовая д.5 А

Фольксваген Центр Таллинский Таллинское шоссе д.157 А

Фольксваген Центр Лахта ул. Оптиков д.3 А

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Discover Pro — Дискавер Про. Respect — Респект. IQ.Light-Айкью Лайт. AppConnect- Апп Коннект. IQ.Drive-Айкью Драйв, Lane Assist-Лэйн Ассист, Side Assist-Сайд Ассист, Park Assist-Парк Ассист, 360 Area View-360 Ареа Вью. Front Assist-Фронт Ассист. PreSafe-Пре Сэйф. R Line-Эр Лайн . Black Style-Блэк Стайл. Status-Статус, Respect Plus-Респект Плюс, Media-Медиа, Shooting Star-Шутинг Стар, Discover Media-Дискавер Медиа, Coming Home/Leaving Home-Каминг Хом/Ливинг Хом, Brake Assist-Брейк Ассист, Technic-Техник, Safelock-Сэйфлок, Easy Close-Изи Клоуз, KESSY-Кесси, App-Connect-Апп коннект, Frankfurt-Франкфурт, Travel-Трэвел, Air Care Climatronic-Эйр Кеа Климатроник

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