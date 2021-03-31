Эксперты расскажут о том, как живут дети с аутизмом сегодня и о роли глютена в их питании

Нутрициолог Ольга Панова и психоаналитик Дмитрий Ольшанский.

В преддверии всемирного дня информации об аутизме, говорим с нашими экспертами — психоаналитиком Дмитрием Ольшанским и нутрициологом Ольгой Пановой — о том, как живут дети с таким диагнозом. А также обсудим безглютеновую диету как один из методов коррекции аутизма и случаи, когда ее целесообразно вводить.

Аутизм — это психическое расстройство, которое выражается в нарушении коммуникации и расстройствах эмоциональной сферы. Первые признаки аутизма обычно проявляются до 3 лет. Характерные симптомы — склонность к стереотипным движениям, задержка речевого развития или необычное использование слов. У ребенка могут быть нарушены такие когнитивные способности, как речь, ориентация в пространстве, мышление, обучаемость, способность рассуждать.

Сами симптомы могут встречаться в разных сочетаниях и иметь разную степень выраженности. В зависимости от этого бывают различные формы аутизма, хоть границы между некоторыми состояниями и довольно условны.

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