В Петербург - по любви: Императорские дворцы открывают двери для женихов и невест

«Горько!» можно прокричать не только в загсе, но и в интерьерах Царского Села и на лужайке Александровского парка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург претендует на звание свадебной столицы не только России, но и всей планеты. В начале марта Комитет по развитию туризма Северной столицы заключил соглашение с региональным Комитетом по делам ЗАГС о продвижении молодого бренда «Петербурга свадебного» на мировом уровне.

Зачем же женихам и невестам со всего света спешить к берегам Невы? Причина в том разнообразии, которое предлагают влюбленным в рамках нового турпродукта. «Горько!» можно прокричать не только в загсе, но и в одном из четырех дворцов бракосочетаний Петербурга – на Английской набережной, на Фурштатской, в Пушкине или Петергофе.

Петербург ждет свадебных туристов в любое время года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем же парам, которым это покажется тривиальным, предлагают на выбор дворцы… императорские. Заказать выездную торжественную регистрацию брака, фотосессию и даже банкет можно в интерьерах Константиновского и Гатчинского дворцов, в Царском Селе и Павловске, Юсуповском дворце и особняке Половцева. Для торжества музеи-заповедники предлагают женихам и невестам не только шикарные залы, но и лужайки знаменитых парков – например, Екатерининского и Александровского.

В день торжества новобрачных приглашают на один из трех свадебных маршрутов, чтобы соблюсти все положенные ритуалы: «На счастье!», «Европейский колорит» или же «Принц и принцесса». Все они проходят по центру свадебной столицы и объединяют знаковые места для влюбленных, как то Поцелуев мост или памятник Петру и Февронии. Где разбить бокалы и укусить каравай – в русском духе или же под европейским «соусом», – найдет для себя каждая чета.

Ну, а зафиксировать союз на небесах свадебные туристы Петербурга смогут в многочисленных храмах – православных, армянских, иудейский, мусульманских.

Даже о свадебном платье за невесту в Петербурге уже подумали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Продолжить отмечать молодожены и гости смогут если не в императорских дворцах, то на теплоходе под разведенными мостами белых ночей или же в оранжерее Таврического сада.

Кстати, Петербург ждет свадебных туристов не только в типичные для заключения браков времена года – летом и осенью, но и весной и даже зимой: невесту в белом украсит румянец на щеках после шумного катания на санях, запряженных белыми лошадьми.

И даже о свадебном платье за невесту в Петербурге уже подумали. Недаром в городе на Неве ежегодно проходит единственная в России Неделя свадебной моды, объединяющая лучшие белые платья отечественных дизайнеров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Евгений ПАНКЕВИЧ, директор Пискаревского мемориала, экс-председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

- Петербург - пионер рынка свадебного туризма, который зародился еще в Ленинграде и позволил нам накопить большой опыт. Им наши специалисты делятся сейчас с другими регионами России, проводя форумы по свадебному туризму и рассказывая, как правильно его организовать.

На мой взгляд, именно свадебный туризм среди нишевых сейчас наиболее перспективен. Тем более что Петербург предлагает уникальный продукт, включающий в себя дворцы бракосочетаний и дворцовые интерьеры. Конечно, инфраструктуру надо совершенствовать всегда, то у нас она уже есть и работает успешно. Множество компаний в городе трудятся именно в этой сфере.

В городе на Неве ждут бума на свадьбы женихов и невест из Азии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Поток свадебных туристов в Петербург был ощутимым еще до пандемии. После «перезагрузки» этот турпродукт станет одним из топовых. Прежде всего, он будет интересен азиатскому туристу – из Японии, Китая, Кореи. Из каких еще стран поедут в Петербург играть свадьбы, зависит от маркетинга. Но соотношение цены и качества у нас очень симпатичное для любого иностранца - выгоднее, чем в Европе.

Интерес к туризму свадебному должен положительно сказаться и на популярности других направлений нишевого туризма Петербурга – например, кинотуризма. В целом, мировая тенденция сейчас такова: люди предпочитают путешествовать не в группах, а индивидуально.

КСТАТИ:

Заключить брак в Петербурге могут как жители других регионов России, так и иностранцы. Главное подать заявление лично либо через «Госуслуги» и определиться с датой и местом регистрации.