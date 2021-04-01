Семен Альтов: «Мат у юмориста должен быть, как гарнир у повара»

Известный юморист Семен Альтов побывал на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

1 апреля – день, когда в каждом слове стоит искать подвох. Этот праздник дарит возможность испытать свои актерские способности и чувство юмора, а также проверить терпение знакомых. Но в этом деле есть и профессионалы. Сейчас российские сцены активно захватывают стендап-комики, но старые добрые юмористы не сдают позиций и продолжают создавать качественные шутки. В студию Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на волне 92,0 FM пришел писатель-сатирик Семен Альтов, чтобы рассказать о первоклассных первоапрельских розыгрышах и современном мире юмора.

- Как вы относитесь к розыгрышам?

- Были великие «разыгрыватели», когда этот процесс превращался в творчество. Никита Богословский, например, который ставил людей в откровенно идиотское положение, но это вызывало хохот. Очень смешно, когда смотришь со стороны, а не являешься тем, над кем шутят.

- Сами когда-нибудь розыгрыши устраивали?

- Когда я учился в университете, мы с друзьями придумывали, как отметить 1 апреля. Это были времена студенческих строек. Нас на них отправляли работать, но были менее выгодные и более выгодные. На севере в Мурманске можно было хорошо заработать. Мы решили пошутить на эту тему. Сделали чучело студента-строителя, разместили его на фонарном столбе, а на грудь повесили табличку «Меня не взяли в Мурманск». В эту ночь умер министр обороны Советского Союза. Нам пришлось очень долго объяснять парткому, что у этих событий нет никакой связи, чтобы нас не выгнали из университета.

Писатель-сатирик Семен Альтов.

- В современной жизни появились смешные картинки, смайлики, теперь анекдоты можно переслать сразу всем. Как-то это отразилось на работе сатириков?

- Это совсем разные вещи. Конечно, в компаниях стали меньше баек рассказывать, то, что ходит по интернету все и так знают. Я же сам пишу, придумываю, потом читаю. Здесь еще очень важен порядок слов.

Была у меня история. В тамбуре поезда как-то подошел мужчина, сказал, что мой поклонник, что с моими афоризмами в компании всегда имеет успех. Я спросил, с какими. Он вспомнил мою шутку, которая звучала так: «Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, то подождите. Жена вернется, а с нею и печаль». Он мне пересказывает ее так: «Если от вас ушла жена, а вы этого не заметили, то и хрен с ней». Смеялся он тогда на весь поезд.

- Как вообще изменился юмор за последние лет тридцать?

- Я сегодня, наверное, один из последних, кто выходит в этом жанре с бумажками. Ребята в стендапе работают без них. Кстати, когда они только появлялись на сцене, мне нравилось. Потом в их шутках появилось столько мата, причем далеко не обязательного. Это уже зарабатывание денег, ребята стали развязными. Мат у юмориста должен быть, как гарнир у повара, он нужен для подчеркивания аромата фразы. Сейчас бывают шутки, которые без мата просто не смешные, поэтому он там появляется. Юмор сейчас становится более жестким, компактным, плотным. При этом классика всегда будет актуальна.

- Есть ли что-то смешное в смерти?

- Конечно, нет. Но раскрою вам секрет, как создается иногда на телевидение смех из зала. Когда я часто был на экране, я останавливался в гостинице в Москве. Там девушка администратор как-то попросилась прийти на запись концерта, чтобы ее показали. Она симпатичная, я согласился.

Прошел год, и девушка эта мне рассказывает, что у нее дома начались неприятности. Оказалось, что время спустя она пришла домой, а муж спрашивает, где она была. Та отвечает, что на работе. И тут супруг ей рассказывает, что только что показывали концерт ко Дню милиции, а она там сидела в зале и смеялась. Оказывается, они вырезают в монтаже зрителей с одних программ или концертов и вставляют в другие. Я знаю нескольких людей, которые давно умерли, а до сих пор хохочут по телевизору. Вот такой небольшой обман.