Что происходит в «Зените»: последние новости на 1 апреля 2021 года

Герой прошедшего матча с ЦСКА - Вендел. Фото: ФК "Зенит"

«Комсомолка» узнала, что происходит в «Зените» на момент перерыва на матчи сборных. Напомним, за две недели Россия провела три игры к отбору на ЧМ-2022, выиграв Мальту и Словению, но уступив Словакии. В трех матчах трижды отметился Артем Дзюба, чего не могли не заметить его партнеры по «Зениту». В петербургском клубе похвалили форварда за приближение к рекорду Александра Кержакова, являющегося пока что лучшим бомбардиром сборной России, имея в активе 30 голов. Дзюбе остался всего один мяч до повторения результата экс-коллеги.

Тем временем «Зенит» активно тренируется, готовясь к последней части чемпионата России. Сине-бело-голубые уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка. Искать соперников для товарищеских матчей тренерский штаб петербургского клуба не стал – пригласили тех, кто всегда под рукой, молодежку и «Зенит-2».

Семак и Зырянов - старые друзья по "Зениту" и сборной. Первый теперь тренер основы, второй - молодежки. Фото: ФК "Зенит"

- Тренировочный поединок основы «Зенита» и молодежного состава завершился со счетом 5:2 в пользу первых. Матч с «Зенитом-2» закончился со счетом 5:4 в пользу основного состава, - рассказывают в пресс-службе клуба.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил обе встречи, назвав их хорошей общей тренировкой.

- Смогли еще раз посмотреть ближайший резерв и решить свои задачи, которые есть у обеих команд – в первую очередь, это функциональное состояние игроков. Игровой ритм важен, у нас сейчас пауза на матчи сборных, - сообщил наставник сине-бело-голубых.

Тем временем стала известна суть конфликта, произошедшего между тренером «Зенита» Виллиамом де Оливейрой и полузащитником Венделом во время минувшего матча с ЦСКА. Тогда звездный бразилец подбежал к скамейке запасных и на повышенном тоне пообщался со штабом клуба. Оказалось, что Вендел был просто-напросто зол на самого себя из-за частой потери мяча в начале той игры.

- Со стороны могло показаться, что он злился на меня, но это не так, – уверяет Оливейра в интервью пресс-службе «Зенита». – Вообще Вендел — очень хороший и спокойный человек. Его реакция стала для меня немного неожиданной. Но это нормально для человека, который хочет побеждать. В перерыве Сергей Богданович подкорректировал некоторые моменты, и во втором тайме игра у него пошла, он забил два мяча.

Добавим, что во время перерыва на сборные «Зенит» попал в топ-50 лучших клубов мира от Международной федерации футбола. Сине-бело-голубые расположились на 42-й позиции престижного рейтинга. Ближайший преследователь из России, «Краснодар», стал 96-м. Следующий матч петербургский клуб проведет на своем поле против «Химок» - в понедельник, 5 апреля в 19:00.