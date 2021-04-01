Замдиректора петербургского НИИ ЛОР поймали на второй взятке в 3,6 млн рублей

Главврача НИИ ЛОР Петербурга поймали на второй взятке в 3,6 млн рублей / Фото: lornii.ru

Заместителя директора Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи отправили под домашний арест за крупную взятку. Это уже второе дело, возбужденное в отношении Олега Коноплева. Первое появилось 23 января за взятку в 2,1 млн рублей. Второе возбудили 31 марта 2021 года. На этот раз ему вменяют незаконное получение более 3,6 млн рублей.

- Коноплев Олег Иванович изобличен в получении взятки в особо крупном размере. Являясь заместителем директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт уха, горла, носа и речи "Минздрава России", он вымогал взятку от подчиненных ему сотрудников, обещая покровительство, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что размер взятки - 3 625 000 рублей.

Сейчас замдиректор НИИ ЛОР оправлен под домашний арест. Уголовное дело продолжают расследовать.

Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Олег Коноплев в медицине работает более 40 лет.

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