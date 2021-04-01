В год пандемии в Петербурге родились 18 тысяч детей

Детей, родившихся в 2020-м уже называют "корониалами". Фото: Артем КИЛЬКИН

«Коронавирусный» 2020-й непросто дался всем – даже детям. О том, с какими трудностями столкнулись в прошлом году юные петербуржцы, рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. Доклад по итогам 2020-го она представила перед депутатами на заседании Законодательного Собрания 31 марта.

Пандемия прежде всего вмешалась в систему образования. Школьникам пришлось перейти на «дистанционку», и оказалось, что далеко не все семьи были к этому готовы: у многих просто не было техники для таких занятий. 15 тысячам школьников нужны были телефоны, планшеты или компьютеры. И множество обращений к Уполномоченному были связаны именно с этой проблемой.

– Особенно это касалось многодетных семей, когда один компьютер или телефон на всю семью, а нужно было каждому ребенку иметь собственное средство связи, – отметила Анна Митянина.

К дистанционному обучению были готовы не все школьники, но эту проблему удалось решить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проблему удалось решить: помогали, в том числе меценаты, которые закупили технику для семей или на баланс учебных заведений. Говоря об образовании, Анна Митянина также напомнила, что в Петербурге переполнены детские сады (на 14%) и школы (на 10%). В последних не хватает 30 тысяч мест.

Анна Митянина также обратила внимание на проблему детских суицидов: если в 2019 году их было всего три, то в прошлом стало шестнадцать.

– Киберпространство – очень опасная зона, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Нужно жестко пресекать деятельность сайтов, которые влияют на психику детей. Это необходимо незамедлительно решать в правовом поле.

При всем этом, были и положительные моменты. Так, детей в городе стало больше на 18 тысяч – родившихся в 2020-м уже прозвали «корониалами». Выросло и число многодетных семей. Несмотря на все трудности, на летних, осенних и зимних каникулах все же удалось организовать работу детских лагерей: там отдохнули 34,9 тысяч ребят, а 21,2 тысячи из них – льготники.

– Мы работаем в тесном взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка. Обращаем внимание на случаи, когда не платят алименты, когда есть проблемы с определением места жительства ребенка. Здесь не должно быть нарушений, – добавил Вячеслав Макаров. – Особого внимания требуют дети-инвалиды. Если с таким ребенком работать с малых лет – он социализируется и становится полноценным членом нашего общества. Более 150 тысяч семей в городе – малоимущие. Мы постоянно мониторим Социальный кодекс и помогаем, чем возможно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ЗакСе выступили против строительства апарт-отеля на Левашовском

Жители Петроградского района обеспокоены планами уплотнительной застройки, в том числе, возможным строительством апарт-отеля на Левашовском проспекте. На основании их обращений депутаты направили запрос к губернатору Петербурга Александру Беглову.

– Участок продан по цене меньше, чем стоит однокомнатная квартира на Петроградской стороне! И на этом участке сейчас собираются опять возвести многоэтажный жилой дом, – отметил Вячеслав Макаров.

Он также призвал провести тщательную проверку в отношении этой территории. И напомнил, что на Петроградской стороне сегодня не строятся школы, детские сады или спортивные объекты. В депутатском запросе подчеркнули необходимость сохранения исторического центра Петербурга и вдумчивого подхода к градостроительной политике.

Градостроительную политику в Петербурге могут сделать более открытой для горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Депутаты Петербурга предложили в Госдуму ряд поправок в федеральный закон, по которым обсуждения городской застройки станут более открытыми для жителей. Они считают необходимым проводить экспозицию проектов, где горожане смогут не только с ними ознакомиться, но и узнать все подробности и получить пояснения. А на основании этого уже высказать свои замечания и предложения. Причем, не только в бумажном или электронном письме, а на специальном сайте, которые могут появиться в каждом регионе.

зеленых зон, защищенных от застройки, станет больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

А ЧТО ЕЩЕ?

Больше полусотни зеленых зон защитят от застройки

Во втором чтении депутаты приняли законопроект, который защитит еще целый ряд зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) от застройки. Больше полусотни парков и скверов Петербурга отнесли к этому списку.

– Очень большое количество зеленых зон получит охрану и защиту. Часть из территорий даже войдет в резерв озеленения – например, Ржевский лесопарк, – отметил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. – Речь идет о том, что зеленые зоны, которые защиту не получат, будут включены в компенсационные участки озеленения.

Среди внесенных в список оказалось и много территорий, за которые долгое время боролись активисты. Так, теперь не застроят Муринский парк, парк Интернационалистов, Полежаевский парк, Литовский сквер.