Петербуржцы назвали 10 самых любимых комедий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самыми популярными комедийными фильмами среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали российские комедии. Такие данные получили специалисты «МегаФон», проанализировав трафик собственного сервиса «МегаФон ТВ» за 1 квартал 2021 года

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом жители региона отдают предпочтение именно российским кинокомедиям, на долю которых приходится более 55% просмотров.

Также в ТОП-10 вошли:

- Последний богатырь*

- Настоящее будущее*

- Сделано в Италии

- Как Надя пошла за водкой*

- Холоп*

- Дедушка нелегкого поведения

- Один дома

Среди комедийных ситкомов, по данным аналитиков компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и знаменитый американский сериал «Друзья» **, который не теряет актуальности даже 25 лет спустя. Замыкают пятерку лидеров российские сериалы «257 причин, чтобы жить»* и «Гранд»*.