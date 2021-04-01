Двигатели ОДК-Климов штатно отработали во время полета Ил-112В. Фото: ОАК.

Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ разработки и производства ОДК-Климов (входит в корпорацию «Ростех») обеспечили второй успешный полет российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в рамках летных испытаний.

- Для обеспечения летной программы самолета Ил-112В был проведен большой комплекс работ по силовой установке – двигателю ТВ7-117СТ и воздушному винту АВ-112. Выполнен комплекс ресурсных стендовых и специальных испытаний в общем объеме наработки двигателей 700 часов. Успешно завершены четыре этапа летных испытаний силовой установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Проведены работы по наземным и цеховым отработкам в составе самого самолета, в том числе проверки внедренных мероприятий, и скоростные пробежки. На данный момент мы завершаем первую часть испытаний для подтверждения межремонтного ресурса двигателей 600 часов для типовой конструкции. Всего предприятием были изготовлены семь стендовых двигателей и три пары двигателей для испытаний в составе самолета, - комментирует генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев.

ТВ7-117СТ создан для нового военно-транспортного самолета Ил-112В с применением современных конструктивных решений, повышающих летно-технические характеристики и безопасность эксплуатации воздушного судна. Мощность двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме – 3600 л.с. При этом удельный расход топлива у двигателя на уровне лучших мировых аналогов, что делает его привлекательным с экономической точки зрения.

Двигатель работает совместно с воздушным винтом АВ-112 разработки ПАО «НПП Аэросила», который обладает высокими тяговыми характеристиками, особенно при взлёте самолёта. Электронный блок управления БАРК-65СТМ, также разработанный АО «ОДК-Климов», реализует функции управления и контроля двигателем и воздушным винтом – всей силовой установкой. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность и надежность силовой установки.

Двигатели ТВ7-117СТ собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Их производство осуществляется в широкой кооперации предприятий ОДК.

Стендовые испытания ТВ7-117СТ на модернизированном испытательном стенде АО «ОДК-Климов» стартовали в сентябре 2016 г. В 2017 году начались летные испытания ТВ7-117СТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. В августе 2020 года был подписан протокол о завершении комплекса испытаний двигателей в составе летающей лаборатории. Первый полет самолета Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года.

Одновременно с проведением ОКР по двигателю ТВ7-117СТ АО «ОДК-Климов» уделяло много внимания развитию гражданской версии ТВ7-117СТ – двигателю ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300, который впервые поднялся в небо в декабре 2020 года. С декабря 2020 года до конца марта 2021 года было выполнено девять полетов первого опытного образца № 108 с двигателями ТВ7-117СТ-01.