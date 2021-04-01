Аграрии обеспечены удобрениями. Фото: freepik.com.

На «правительственном часе» в Совете Федерации, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что министерство контролирует объемы приобретения минеральных удобрений, пообещав, что снижения внесения удобрений не будет. В этом с Минсельхозом солидарна и Российская ассоциация производителей удобрений, в которой уже не раз заявляли о готовности производителей полностью обеспечить потребность регионов в минеральных удобрениях. По информации ассоциации, дефицита продукции в регионах нет и не предвидится, а все поставки осуществляются согласно графикам.

Во многих регионах работа по приобретению и внесению удобрений проводится заблаговременно, что существенно увеличивает урожайность, повышает качество и объемы сельхозкультур. На конец марта, по данным Минсельхоз России, аграрии увеличили накопление минеральных удобрений почти на четверть, превысив порог в 50% от годовой потребности в 4,5 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ).

Эта динамика совокупный результат благоприятной финансовой ситуации в АПК результатов, которые дают меры по обеспечению доступности минеральных удобрений. По данным Минсельхоза России, удельный вес убыточных предприятий в России снижается. «Если в 2018 году у нас было 17% убыточных предприятий, то в 2020 году ожидаем 11%», – заявляла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Эдуард Зернин, глава совета директоров агрохолдинга «Био-Тон» и председатель правления Союза экспортеров зерна, заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что рентабельность зернового бизнеса сегодня достаточно высока.

В свою очередь, благодаря методике ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения и комплексу мер производителей по сдерживанию цен, разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%. После падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019-2020 гг., сегодня в России наблюдается восстановительный тренд, но в результате мер ФАС и производителей, цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Эффективность действий ФАС и производителей минеральных удобрений признавалась и на последних заседаниях Правительства России, посвященных проведению полевых работы в этом году: никаких поручений по снижению и фиксации цен на минеральные удобрения правительством инициировано не было.

Уже после старта посевной Минсельхоз предпринял очередную попытку отрегулировать цены на минеральные удобрения и начал настаивать на заключении соглашений с производителями и поставщиками минеральных удобрений для снижения и поддержания цен на период до 1 июля 2021 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ был размещен в середине марта специалистами Минсельхоза на сайте для общественного обсуждения нормативных правовых актов.

Выступая на «правительственном часе», Дмитрий Патрушев посетовал на «большое сопротивление» при попытке регулирования цен на удобрения. Но также признал, что вмешательство государства в рыночные механизмы может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского АПК и темпах развития отрасли.

Против регулирования системно выступают и Минпромторг, и Минфин и Минэкономразвития. Минпромторг России полагает нецелесообразным создание дополнительных механизмов регулирования цен на минеральные удобрения в России. В Минфине считают применение регулирующих ставок в отношении удобрений нарушением международных обязательствах России в рамках ВТО. Минэкономразвития, в свою очередь, выступает за скорейшую замену административного регулирования именно экономическими механизмами ценообразования.

Против регулирования цен на минеральные удобрения единодушно выступили и эксперты. «Это сильное искажение рыночных сигналов, на которые будет негативная реакция там, где не ожидаешь и часто — не сразу», — предупреждала заместитель директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайда. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в интервью «Ведомостям» резко раскритиковал идею с введением пошлин: «Так мы начнем медленно гасить еще и эту отрасль».

Прозвучали экспертные предупреждения, что что фиксация цен на сырьевые и промежуточные ресурсы (к которым относятся и удобрения), в отличии от фиксации цен на конечные продукты питания (как, например, сахар и подсолнечное масло), может быть использована в других странах как основание торговых расследований и введения заградительных пошлин на продукцию российского сельского хозяйства.

В РАПУ ранее говорили, что административное регулирование рынка, принудительное снижение и фиксация цен на минеральные удобрения точно не будет способствовать активизации инвестиционной деятельности. Эти инициативы снизят темпы инновационного развития и как следствие – несут риск, при формировании соответствующей практики, значительного снижения капвложения производителей минеральных удобрений в увеличение производственных мощностей и создание новых рабочих мест.