Ситуация близка к критической: Ленобласти готовится к обширному паводку

Под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна – это не только солнечная погода и пение птиц, но еще и период паводка. И в этом году в Ленинградской области он может стать самым масштабным за последние 8 лет. С приходом тепла на водоемах региона активно начал таять лед. А это значит, что уровень воды неуклонно поднимается.

Как подчеркнул главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, подтопления могут начаться уже в ближайшие дни. И в первую очередь они затронут Тосненский район. Дело в том, что в реке Тосна каждый день уровень воды поднимается на 40-70 сантиметров. И ситуация уже близка к неблагоприятной.

- В остальных районах Ленобласти тоже подъемы идут. На востоке водоемы вскрываются, - говорит синоптик. – Разрушение льда идет очень активно, лед постепенно наполняется водой, становится рыхлым, и потому выходить на него очень опасно. На Ладожском озере сейчас осталось, наверное, 50% льда, и в основном он движется. На Финском заливе картина похожая.

Чтобы жителей не затопило, ситуацию на контроле держат местные власти и сотрудники регионального управления МЧС. Уже составлен план работы и проверено состояние спецтехники, которая должна бороться с паводком.

Сотрудники МЧС уже провели проверку готовности к паводку всех сил и средств Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгения Мусиенко, если все пойдет по худшему сценарию, половодье может затронуть 95 населенных пунктов, в которых проживают свыше 9 тысячи человек.

- Мы можем сравнивать нынешнюю ситуацию с той, что была в 2013 году, - поясняет Мусиенко. – Тогда в зону подтопления попали 23 населенных пункта, а это сотни жилых домов. Но нам уже ясно, что сейчас ряд значений, например, уровень разлива рек и в определенный период, превышает показатели 2013-го года. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы снизить риски.

Одна из мер, призванных не допустить масштабного половодья, - взрывные работы на водоемах. На них в общей сложности было выделено порядка миллиона рублей. Еще полмиллиона направили на ликвидацию заторов в устьях рек. Работы активно шли в марте и завершились 1 апреля.

- Мы ожидаем, что пик паводка придется на вторую и третью декады апреля. И потом нужно уже сейчас быть готовыми к решительным действиям, - подытожил Евгений Мусиенко.

Кроме того, в главном управлении МЧС по Ленинградской области напоминают жителям о том, что выходить, а тем более выезжать на лед сейчас чрезвычайно опасно. Есть риск не только провалиться в воду, но и отправиться дрейфовать на льдине, как недавно это сделали 89 рыбаков в Кингисеппском районе. К счастью, всех их удалось спасти и доставить на берег катерами на воздушных подушках и вертолетами.