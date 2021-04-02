Алексей Сазонов назначен председателем правления «Уралсиб». Фото предоставлено пресс-службой Банка «Уралсиб».

Алексей Сазонов назначен председателем правления ПАО «Банк Уралсиб». Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением Наблюдательного Совета ПАО «Банк Уралсиб».

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав правления Банка «Уралсиб» в должности заместителя председателя правления, с февраля 2021 года – исполняет обязанности председателя правления Банка «Уралсиб». Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.