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Экономика2 апреля 2021 12:49

Алексей Сазонов назначен председателем правления «Уралсиб»

В состав правления Банка он входит с 2008 года
Олег БЕЛОВ
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Алексей Сазонов назначен председателем правления «Уралсиб». Фото предоставлено пресс-службой Банка «Уралсиб».

Алексей Сазонов назначен председателем правления ПАО «Банк Уралсиб». Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением Наблюдательного Совета ПАО «Банк Уралсиб».

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав правления Банка «Уралсиб» в должности заместителя председателя правления, с февраля 2021 года – исполняет обязанности председателя правления Банка «Уралсиб». Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.

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