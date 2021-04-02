Дом Говинга в Выборге «законсервируют» за полгода и 20 миллионов рублей, а после начнут реставрацию

Работы по сохранению Дома Говинга начнутся уже в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Многострадальный дом Говинга наконец-то начнут приводить в порядок. Учитывая состояние здания, работы предстоит море, но для начала его надо «законсервировать». То есть провести первые мероприятия по сохранению. 20 миллионов рублей на это выделены из резервного фонда губернатора Ленобласти.

- Нам придется частично разобрать шестой этаж, который будет восстановлен во время реставрации, законсервировать стенки и стянуть металлической обоймой все здание, чтобы стены не разъезжались, - отметил замглавы правительства Ленобласти Владимир Цой, также занимающий должность председателя комитета по сохранению культурного наследия региона.

Из-за обрушения части фасада пришлось перекрыть Крепостную улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На проведение первоочередных работ (начнутся в 2021 году) понадобится от шести до девяти месяцев. После этого можно будет открыть проезд по Крепостной улице, который закрывался из-за обрушения фасада здания.

Напомним, что Дом Говинга долгое время находился в руках частного собственника и превратился практически в руины - владельцы здания не имели средств на его восстановление. В марте 2021 году суд Выборга вынес решение об изъятии объекта и передаче его в собственность Ленинградской области. Бывшим хозяевам обещали компенсацию.

Камины - изюминка Дома Говинга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СПРАВКА «КП»:

Дом был построен в начале XX века по заказу книготорговца Виктора Говинга и изначально задумывался как доходный. Первый этаж в пятиэтажном здании занимал книжный магазин. Постройка выполнена в стиле северного модерна, а особенностью дома были десятки разнообразных по виду каминов из-за чего Дом Говинга называли «дворцом каминов».