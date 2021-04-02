ГУАП отметит 80-летие традиционным «Слетом выпускников»

Ректор ГУАП Юлия Антохина, начальник управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Николаева и пресс-секретарь ректора Сергей Ершевский.

В этом году один из ведущих вузов города - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения - отмечает 80-летие. Уже три года СПб ГУАП находится в сотне рейтинга лучших вузов по версии Forbes. О том, какие проекты реализует университет сегодня, в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказали ректор ГУАП Юлия Антохина, начальник управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям Лариса Николаева и пресс-секретарь ректора Сергей Ершевский.

КАК ЗАРОДИЛАСЬ ИДЕЯ

- В этом году вуз отметил свой юбилей в онлайн-формате. Юлия, можете раскрыть подробности?

Юлия Антохина:

- Наш университет был основан 25 января 1941 года, в День студенчества. В этом году мы собрали своих выпускников в формате трехчасовой онлайн-трансляции. Были вынуждены ограничиться узким кругом приглашенных в очном формате. Но ситуация, которая сложилась за год до этого, помогла нам расширить программу в плане видеозаписи поздравлений и продемонстрировать их от наших именитых выпускников, партнеров и коллег.

- А кто из именитых выпускников поздравил?

Юлия Антохина:

- Таких много. Среди них экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак, генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Владимирович Трачук, и.о. гендиректора судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Анатольевич Орлов и ваш коллега - директор ТАСС Санкт-Петербурга Александр Владиславович Потехин.

- Свои юбилеи вы традиционно отмечаете «Слетом выпускников». Как у вас появилась идея такого формата и в чем его особенность?

Лариса Николаева:

- Идея появилась 15 лет назад. Мы хотели сместить фокус с традиционного концертно-фуршетного мероприятия на общение людей, связанных с вузом. Социальных сетей тогда еще не было, поэтому пришлось использовать архивы. Стало настоящей проблемой собрать выпускников всех годов выпуска, начиная с 1946 года. Архивные данные и базы данных не особо помогали: кто-то сменил фамилию, кто-то — телефон, люди уезжали в другие регионы. Мы посчитали, что в то время у нас было примерно 70 тысяч выпускников. Подумали, что если соберем 5-7 тысяч, это будет здорово. В начале осени надо было готовить площадку и определяться с количеством участников. Тогда нам сильно помогло сотрудничество с нашим любимым изданием «Комсомольская правда».

- То есть, успеха в первом сборе выпускников вы достигли благодаря «Комсомолке»?

Лариса Николаева:

- Да. После статьи в газете начались звонки, а нам нужна была именно обратная связь. Когда начал формироваться состав участников, стало понятно, что их будет уже более 5000. Свои 65 лет вуз отметил в апреле в Ледовом дворце. На мероприятии царила невероятная атмосфера, у людей, которые туда приходили, были слезы радости на глазах.

- Как формируется тематика «Слетов выпускников»?

Сергей Ершевский:

- Слет проходит каждые 5 лет и приурочен к юбилеям университета. В выборе тем мы подстраиваемся под наших выпускников и каждый раз стараемся их чем-то удивить, создать душевную атмосферу, проходя по ключевым моментам их жизни. Наши выпускники (а когда-то студенты — прим. авт.) в вузе не только учились, их жизнь была наполнена событиями. Поэтому на «Слете выпускников» в Ледовом, помимо большого концертного зала, были активности на всех этажах фойе, работали тематические зоны, связанные с творческой жизнью вуза, со студотрядами. Где-то люди просто сидели и общались, а были еще площадки, на которых выступали студенты, музей стройотрядов, сцена для КВН и площадка со студенческими песнями.

Лариса Николаева:

- Хочу дополнить Сергея. Поскольку у нас многие увлекались радио, на слете так же была площадка радио ГУАП.

- У вуза достаточно много творческих выпускников. Например, режиссер и сценарист Анна Пармас, актер и ведущий Дмитрий Хрусталев, театральный режиссер Андрей Могучий. Эти творческие люди посещают «Слеты выпускников»?

Юлия Антохина:

- Да. 5 лет назад Митя Хрусталев как раз был нашим ведущим, в этом году он так же будет участником слета, правда, уже в онлайн-формате. Среди наших выпускников есть и спортсмены, и писатели, и архитекторы. ГУАП в первую очередь формирует личность и дает возможность студентам раскрыть свой потенциал.

О ДРУГИХ ПРОЕКТАХ ВУЗА

- Можете рассказать об одном из проектов вашего университета — Всероссийском форуме авиации и космонавтики «КосмоСтарт»?

Лариса Николаева:

- Шесть лет назад это был однодневный внутриуниверситетский форум. Благодаря федеральному финансированию и поддержке «Роскосмоса», сегодня «КосмоСтарт» — это мероприятие общероссийского масштаба, в котором участвует более 40 регионов. Форум 2020 года мы не забудем никогда: это свыше 30 часов эфира, около 1000 зарегистрированных участников и более 500 тысяч просмотров. Трансляции мы вели 3, 4 и 5 декабря из пространства «Точка кипения».

- «Точке кипения» уже год: можно подводить итоги работы. Расскажите пару слов об этом проекте.

Сергей Ершевский:

- «Точка кипения» — это пространство, в которое люди приходят обсуждать различные темы, решать проблемы, ставить задачи. Это место входа в университет и место, через которое он выходит к людям. Сегодня сеть «Точек кипения» по стране насчитывает уже более 100 пространств, как региональных, так и университетских. В Санкт-Петербурге два пространства регионального уровня — на Ленполиграфмаше и в нашем вузе.

О ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

- Близится приемная кампания. Что должны знать родители и ваши будущие студенты?

Юлия Антохина:

- В этом году будет всего одна волна абитуриентов, а приказов на зачисление не три, а два. Первый — для тех, кто поступил на целевое обучение или по льготе, второй — основной. В прошлом году последний разбивался на две части: сначала зачисляли 80% ребят, прошедших отбор, а позже — оставшиеся 20%. Сейчас поступление будет утверждено одним приказом в первой декаде августа. Уверена, это снимет эмоциональную нагрузку с абитуриентов и их родителей.

- Что бы вы пожелали нашим слушателям и будущим абитуриентам?

Лариса Николаева:

- Хочу сказать всем, кто сомневается в своих идеях: никогда не отказывайтесь от них!