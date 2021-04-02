«Свеза» заняла порядка 15% мирового рынка газовой фанеры. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Группа «Свеза» в 2020 году увеличила объемы продажи фанеры, предназначенной для производства изоляционных панелей, используемых в строительстве объектов для перевозки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Петербургский комбинат группы, выпускающий специализированный продукт, на 50% превысил поставки 2019 года в этом сегменте. В этом году компания планирует увеличить долю на этом рынке до 25%, а в перспективе – превысить показатель в 30%.

В прошлом году компания отгрузила почти 12 тыс. куб.м газовой фанеры, что 50% больше, чем за весь прошлый год. Всего емкость мирового рынка фанеры для транспортировки и хранения СПГ измеряется примерно в 100 тыс. куб.м в год.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

- Благодаря мировому запросу на зеленую экономику, спрос на СПГ, как на одно из самых экологичных видов топлива, стабильно растет. Хранилища СПГ строятся по всему миру, растут и цены на фрахт танкеров и, соответственно, увеличивается потребность в новых танкерах, - рассказывает директор по маркетингу «Свезы» Святослав Сарсон. - Четыре крупнейших судоверфей, специализирующихся на строительстве таких объектов, расположены в Южной Корее и Китае, они загружены заказами на несколько лет вперед. При этом «Свеза» является единственным поставщиком газовой фанеры на китайскую верфь.

В прошлом году начались поставки специализированной фанеры и на российский рынок для реализации ключевых проектов. Этот продукт будет использоваться для строительства изоляционных панелей в газовозах и плавучих хранилищах СПГ.

«Свеза» является единственным в России и одним из четырех в мире производителем, который сертифицирован по всем трем системам GTT (инжиниринговая компания – эксперт в области систем герметизации с применением низкотемпературных мембран, используемых для транспортировки и хранения СПГ). Компания регулярно проходит аудиты как GTT, так и верфей, и производителей СПГ-панелей, имеет действующие контракты со всеми игроками этого рынка и сертификаты крупнейших классификационных сообществ.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

- Рост был бы еще активнее, но из-за пандемии несколько проектов перенесли сроки сдачи. Впрочем, даже несмотря на коронакризис, мы превысили объемы 2019 года. Сейчас в процессе производства находится еще несколько партий газовой фанеры. И перспективы у отрасли самые оптимистичные – многие океанские суда строятся с учетом использования СПГ, а значит потребность в этом топливе, как и в новых танкерах и хранилищах будет только увеличиваться, - прогнозирует Святослав Сарсон.

По его оценке, «Свеза» уже занимает на рынке поставок газовой фанеры достойное место – порядка 15%. В 2021 году компания планирует нарастить свою долю примерно до 25%, а в перспективе двух лет – до 30%.