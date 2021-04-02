Суд Петербурга «забанил» еще 14 ссылок с мультфильмами-аниме

Суды Петербурга неоднократно рассматривали дела о запрете доступа к аниме. Фото: кадр с видео / м/ф "Межвидовые рецензенты"

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга продолжил свой крестовый поход против аниме и 2 апреля «забанил» еще 14 интернет-ссылок, по которым можно было посмотреть японские мультфильмы.

- Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - сообщает

Ссылки, к которым распорядился закрыть доступ суд, вели на четыре аниме-сериала: «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Клинок Маню» и «Аки и Сора». Все они уже попадали в список запрещенных, но, как и в этом случае, суд «банил» не сам мультсериал, а лишь доступ к нему на отдельных интернет-сайтах.

Учитывая, что множатся такие ресурсы быстрее, чем исчезают, то работы у Колпинского райсуда будет предостаточно.

В числе запрещенных: «Тетрадь смерти», «Клинок Маню» и другие. Фото: кадр с видео.

Напомним, что первое заседание по делу о пагубном влиянии аниме на неокрепшие умы подростков состоялось в Петербурге 20 января 2021 года. Тогда был запрещен доступ к «Тетради смерти» и «Инуяшики», а эксперт, начальник отдела судебной психолого-педагогической экспертизы Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов рассказал, что интерес к тематике смерти среди детей с нестабильной психикой создает у них «суицидальную воронку».

На том же заседании планировалось прослушать песню Моргенштерна «Я съел деда», но на нее времени не хватило.

Позднее в Петербурге запретили еще несколько десятков ссылок на аниме в Интернете. Одновременно в городе произошла волна самоубийств и попыток суицида среди подростков, которую связали с аниме-культурой.

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