Дом мечты: меньше шума, больше зелени и просторный балкон

Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Главным фактором, влияющим на принятие решения о покупке жилья, по-прежнему остается стоимость недвижимости. Это в очередной раз подтвердил независимый опрос, проведенный «Комсомолкой» в Петербурге» в своих группах в социальных сетях. Сюрпризом итоги опроса для нас не стали, но некоторые результаты удивили.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ

Как ни крути, в процессе выбора и покупки жилья люди в первую очередь отталкиваются от бюджета: цена квартиры важна для 52% горожан. Но если раньше критерий стоимости лидировал с большим отрывом, то сейчас он перестал быть определяющим. Более 42% опрошенных отдали свои голоса за перспективный район, чуть меньше, 39%, - проголосовали за важность репутации застройщика, а еще 39% назвали непременным условием выбора недвижимости качественное благоустройство - зелень и места отдыха во дворе, общественный пространства. На пятом месте с небольшим отрывом следует такой критерий, как шумоизоляция в новой квартире, - 36% петербуржцев выбирают жилье с учетом этого фактора.

Опрос проводился в соцсети ВК: Фото vk.com/kppiter

Интересно, что в топ-5 важных критериев при выборе жилья не вошли такие важные пункты, как энергоэффективность дома, просторные балконы и «умные» технологии, а ведь именно от них во многом зависит комфорт проживания. Мы попытались понять, почему потребители не проголосовали за важные особенности современных жилых зданий, и выяснили, в каких районах Петербурга больше шансов найти дом мечты.

ПОДХОДЫ МЕНЯЮТСЯ

Эксперты рынка недвижимости отмечают: главные критерии выбора жилья - цена, локация и надежность застройщика - не меняются уже многие годы.

- Однако конкуренция на рынке постоянно растет, меняется и покупатель, поэтому значение приобретают уникальные характеристики проекта и дополнительные опции комфорта, которые готов предложить застройщик. А это уже связано и с планировками, и с подходами к организации пространства, и инженерными технологиями, - говорит директор Группы «Аквилон» Виталий Коробов.

Проще говоря, когда определен ориентировочный бюджет, выбран район и застройщик, фокус внимания покупателя смещается на множество деталей, которые составляют ежедневный комфорт. И вот тут начинается настоящая конкуренция.

- Сегодня недостаточно просто подстроиться под ожидания клиентов, важно успеть предугадать и их будущие запросы. Это позволяет проекту оставаться актуальным многие годы и после ввода в эксплуатацию, что напрямую увеличивает его инвестиционный потенциал. На своем опыте наша компания убедилась, что внедрять новые технологии и подходы к созданию жилой среды необходимо, - добавляет Виталий Коробов.

Фото предоставлено Группой «Аквилон».

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Итак, о каких уникальных характеристиках покупатели думают во вторую, а иногда и в третью очередь, но которые очень важны для комфортного проживания? Прежде всего это энергоэффективность зданий - показатель, от которого во многом зависит тепло в доме, комфорт и размер коммунальных платежей.

- Забота об энергоэффективности - сегодня общемировой тренд, ведь именно такие решения позволяют разумно оптимизировать расходы на электричество, отопление и водоснабжение. Жильцы на экономию ресурсов повлиять, конечно, могут, но у застройщиков возможностей для этого гораздо больше, - продолжает Виталий Коробов. - Свои первые энергосберегающие технологии мы сделали еще в нулевых, а сегодня объединили наши разработки в стандарт качества Э4, который направлен на увеличение энергоэффективности, эргономики, экологичности жилой среды, а также экономии жителей при последующей эксплуатации жилья. В его основе лежит энергоэффективная технология Termo-S. Ее суть заключается в дополнительном утеплении стен и кровли. Это позволяет снизить теплопотери здания на 50%, что напрямую отражается на счетах за отопление - экономия до 40% на коммунальных платежах.

В новых проектах можно встретить и другие опции повышенной комфортности, пользу от которых покупатель ощущает уже с первых дней проживания. К примеру, в жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон Stories» в Кудрово во всех квартирах будет выполнена дополнительная шумоизоляцию в стяжке пола, из шумозащитных конструкций выполнены и окна. Интересно, что окна будут увеличенного размера - 1,7 на 1,7 м. Это привнесет в жилое пространство больше солнечного света и ощущение простора. Балконы в новом проекте также будут больше и просторнее. В «Аквилон Stories» их глубина составляет 1,8 м, что дает отличную возможность разместить мебель и оформить балкон как дополнительную комнату - чил-зону, кабинет или оранжерею.

Еще один критерий, на который потребители чаще всего пока не обращают должного внимания, - системы «умного дома». Между тем пандемия привела к ускорению внедрения цифровых решений и на рынке недвижимости в том числе.

- Еще задолго до событий 2020 года наша компания начала применять цифровые решения для управления квартирой, причем не только в сегменте бизнес, но и в комфорте. Все новые проекты «Аквилона» оснащены «умной» системой inHOME - собственная цифровая разработка для онлайн-управления домом, - замечает Виталий Коробов.

Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Речь не о коробочных решениях для квартир, а о комплексе объединенных интеллектуальных систем, которые устанавливаются в новостройках. Например, все жители жилого комплекса «Аквилон ZALIVE» благодаря системе inHOME-2021 смогут контролировать расход ресурсов с экрана смартфона, оплачивать счета за коммунальные услуги, контактировать с управляющей компанией. Сбор показаний счетчиков и отправка в управляющую компанию происходит автоматически каждый месяца, что освобождает вас от суеты с квитанциями. В систему входит и голосовой помощник для удобного управления inHOME или другими элементами «умного» дома. Предусмотрена функция дистанционного перевода квартиры в режим stand by, то есть отключения электроустановок. Также на смартфон поступит мгновенный сигнал в случае протечки, возгорания или несанкционированного открытия двери. Это экономия времени и бюджета, к тому же это просто удобно.

- Подобные бонусы, возможно, не являются сегодня определяющим фактором при выборе квартиры, но в совокупности с другими опциями комфорта они становятся конкурентным преимуществом среди множества новостроек, потому что покупатель приобретает не просто квадратные метры, а определенное качество жизни, - уверен эксперт.

ГДЕ ИСКАТЬ ДОМ МЕЧТЫ

В последние годы у петербуржцев сформировалось довольно четкое понимание наиболее комфортных зон проживания. Люди хотят жить там, где у них есть все необходимое для образования, отдыха, спорта, досуга, лечения. В идеале квартира должна располагаться в районе с хорошей экологией, транспортной и социальной инфраструктурой.

Далеко не все спальные районы Северной столицы этим требованиям соответствуют. Но благодаря освоению серого пояса Петербурга, а также появлению намывных территорий вблизи центра города появляется ряд новых интересных локаций. Одно из самых перспективных, а поэтому популярных мест - намывные территории Васильевского острова. Намыв соседствует с исторической частью Васильевского острова и центром города. Рядом расположен выезд на ЗСД, что позволяет быстро добраться до южных и северных районов Петербурга, КАД и аэропорта Пулково.

Это новый район с интересной архитектурой домов, уникальными видовыми характеристиками и современными жилыми комплексами, в которых как раз можно найти дополнительные опции комфорта. Здесь, например, недалеко от станции метро «Приморская» и в 500 метрах от берега Финского залива, Группа «Аквилон» строит жилой комплексе класса бизнес-лайт «Аквилон ZALIVE». Вместе с жильем застройщик построит социальную инфраструктуру, общественные пространства, торговые объекты и паркинги.

Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Большинство квартир в первой очереди будут обращены окнами на запад, поэтому жители смогут ежедневно любоваться видами на Финский залив и петербургскими закатами. Изюминкой комплекса станет «Зеленая набережная» - пешеходная аллея протяженностью 300 метров с дизайнерским освещением и зонами отдыха, а также два цветочных острова. Глубокие «финские» балконы и лоджии, остекленные в пол, усилят уникальные видовые характеристики квартир.

СПРАВКА

Группа «Аквилон» основана в 2003 году. За время работы компания построила в срок и ввела в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости. Это жилые комплексы, детские сады, школы, офисные и гостиничные комплексы, торгово-развлекательные центры. В структуру холдинга входят предприятия, обеспечивающие полный цикл строительства, в том числе транспортно-логистические базы и крупный парк спецтехники. Группа «Аквилон» признана системообразующим предприятием России. Входит в пятерку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и в топ-20 лидеров отрасли по всей России. Является обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» 2015-2020 гг.