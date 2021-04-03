Знает четыре языка и прекрасно рисует: школьница из многодетной семьи победила в «Умниках и умницах» и сможет поступить в МГИМО без экзаменов

18-летняя Джамила, пожалуй, теперь знает историю не хуже доктора наук

Юная жительница Сертолово стала одной из самых эрудированных школьниц в стране. 2 апреля Джамила Джалилова победила в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы» и получила право быть зачисленной в МГИМО без экзаменов. Для этого девочке пришлось немало потрудиться и досконально выучить, что происходило в мире в эпоху Александра Невского. «Комсомолка» в Петербурге» поздравила девушку с победой.

- Я очень рада, что мои старания привели к успеху, - делится школьница. – Было безумно волнительно. Когда после турнира нас собрали в комнате и ректор МГИМО зачитал имена 12 победителей, в числе которых было и мое, я была шокирована и счастлива одновременно.

18-летняя Джамила из многодетной семьи. У нее есть 15-летний брат и 3-летняя сестренка. Отец работает в Морозовском военном лесничестве, а мама занимается домашним хозяйством. Девушка закончила художественную школу и обожает изучать иностранные языки – знает родной азербайджанский, турецкий, английский, немного говорит на французском. Сейчас Джамила учится в 11 классе Сертоловского центра образования №2. И с детства участвует в различных олимпиадах.

- Как у меня хватает на все это времени? Я даже и не знаю. Когда все это вплетается в жизнь, начиная с первого класса, это кажется очень естественным, - рассуждает девушка. – И если этого нет, мне кажется, что что-то не так, потому что бешеный ритм меня заряжает.

Когда осенью прошлого года Джамила узнала, что идет набор участников на региональный этап турнира «Умники и Умницы», то решила, что обязательно подаст заявку. На конкурсе выступила успешно и прошла в полуфинал, где тоже показала отличный результат.

Будет ли поступать в МГИМО, девушка пока не знает

- За месяц перед каждой игрой нам выдавали темы, которые нужно подробно изучать, - поясняет Джамила. - Финальной темой стала эпоха Александра Невского. Это очень интересный и сложный период.

Чтобы узнать как можно больше о времени, в котором жил легендарный князь, девушка за месяц прочла несколько книг и множество статей, прослушала массу лекций. И теперь она знает ответы на такие вопросы, на которые не ответит человек без ученой степени по истории.

- Вот один из моих вопросов: какой «князь» пришел в 6748 году на Русь и на чьей дочери он был женат? Мой ответ: это был ярл Биргер, который привел на Русь войско из свеев , мурман, суми и еми, а женат он был на дочери шведского короля Эрика Эрикссона, - улыбается девушка. – Это был самый сложный вопрос, над ним пришлось хорошенько подумать.

Как признается Джамила, знания, полученные при подготовке к турниру, сильно расширили ее кругозор и пробудили любовь к истории. Однако девушка мечтает стать управленцем в крупной компании, и будет ли поступать в МГИМО, пока неясно.

- На самом деле, МГИМО никогда не был для меня мечтой, - говорит Джамила. – И я еще подумаю, куда поступать. Не знаю пока, воспользуюсь ли своим призом.

По словам девушки, вдоволь отдохнуть после «Умников и умниц» не получится – на носу заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии, где Джамила, конечно же, участвует. А что касается выпуска программы, где снималась девушка, то он выйдет в эфир только летом. Аккурат перед приемной кампанией в МГИМО.