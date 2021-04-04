Курьеры получили в два раза меньше, чем остальные петербуржцы, сидящие на удаленке

Несмотря на бешеный спрос, доставщики продолжали получать в среднем по 30-35 тысяч рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Как менялись зарплаты в Петербурге в сложном 2020 году, продемонстрировали свежие данные Петростата. Средняя получка за 12 месяцев составила 68 383 рубля, с учетом налога. При этом главные работники прошлого года – курьеры и сотрудники общепита, работающего навынос, – оказались далеки от этой суммы: несмотря на бешеный спрос, они продолжали получать в среднем по 30-35 тысяч рублей.
А вот специалисты, занятые в добыче полезных ископаемых Петербурга (коих в городе на Неве не так-то много), заработали в три с лишним раза больше, чем обычные петербуржцы. Их ежемесячная получка приблизилась к 230 тысячам рублей.
Денежная динамика повторила коронавирусные волны: если до прихода пандемии – в январе-марте – реальная начисленная зарплата была на 4,2-5,9 процента выше, чем в тех же месяцах 2019 года, то в апреле и мае случился провал вплоть до 8,7 процента. Далее доходы населения подтянулись до уровня 2019-го, но в августе вновь снизились. Аналогичная картина, после временной стабилизации, наблюдалась и в ноябре.
Любопытно, что самыми «богатыми» – по количеству заработанных денег одним среднестатистическим сотрудником организации – стали Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы города. А вот в Кронштадтском, Колпинском и Невском искать зарплату мечты не стоит.
КОНКРЕТНО:
Сферы, где петербуржцы заработали:
больше всего:
– добыча полезных ископаемых – 229 983 руб. – в 3,4 раза выше среднего;
– водный транспорт – 123 138 руб. – в 1,8 раза выше среднего;
– информация и связь – 117 242 руб. – в 1,7 раза выше среднего;
– воздушный транспорт – 110 402 руб. – в 1,6 раза выше среднего;
– производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов – 102 023 руб. – в 0,5 раза выше среднего;
меньше всего:
– производство мебели – 28 692 руб. – в 2,3 раза ниже среднего;
– гостиницы и общепит – 30 835 руб. – в 2,2 раза ниже среднего;
– почтовая связь и курьерская деятельность – 34 994 руб. – в 1,9 раза ниже среднего.
КСТАТИ:
Средняя зарплата одного работника организации в декабре 2020 года (кроме малого бизнеса) по районам Северной столицы:
– Петроградский – 148 379 руб.
– Адмиралтейский – 135 802 руб.
– Центральный – 131 689 руб.
– Василеостровский – 120 922 руб.
– Московский – 116 134 руб.
– Курортный – 113 120 руб.
– Приморский – 100 382 руб.
– Калининский – 96 228 руб.
– Красногвардейский – 95 834 руб.
– Красносельский – 91 050 руб.
– Петродворцовый – 90 652 руб.
– Выборгский – 90 264 руб.
– Фрунзенский – 89 307 руб.
– Кировский – 88 751 руб.
– Пушкинский – 84 872 руб.
– Невский – 84 665 руб.
– Колпинский – 83 130 руб.
– Кронштадтский – 81 536 руб.
КОМПЕТЕНТНО:
Согласно исследованию компании HeadHunter, именно Петербург показал набольший рост предлагаемых зарплат за ковидный 2020 год, по сравнению с другими регионами Северо-Запада. Так, среднее предложение февраля-2021 превысило его же, но февраля-2020, на 1368 рублей.
При этом только 16 процентов петербуржцев довольны своей профессией и лишь 7 процентов – нынешней работой.
– Но, несмотря на неудовлетворенность работой, каждый второй опрошенный в Петербурге считает, что его работа приносит пользу миру, – добавляют аналитики. – Наиболее значимыми профобластями себя показали медицина и фармацевтика, обслуживание и управление персоналом, наука и образование, строительство, производство.
КАК ТАМ У СОСЕДЕЙ?
В Ленобласти картина в 2020 году наблюдалась точно такая же, как и в соседнем мегаполисе. Разве что уровень зарплат там совершенно другой. Средняя получка в 2020-ом составила 48 271 рубль.
Самыми прибыльными сферами деятельности были водный транспорт (93 466 руб., в 1,9 раза выше среднего), производство компьютеров, электроники и оптики (79 734 руб., в 1,7 раза выше среднего), а также финансы и страхование (72 277 руб., в 0,5 раза выше среднего).
Топ самых недоходных профессиональных сфер почти не отличается от петербургского. За одним исключением: его возглавляет производство одежды с получкой, ниже средней в 2 раза, – 24 427 рублей.