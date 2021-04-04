Курьеры получили в два раза меньше, чем остальные петербуржцы, сидящие на удаленке

Несмотря на бешеный спрос, доставщики продолжали получать в среднем по 30-35 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как менялись зарплаты в Петербурге в сложном 2020 году, продемонстрировали свежие данные Петростата. Средняя получка за 12 месяцев составила 68 383 рубля, с учетом налога. При этом главные работники прошлого года – курьеры и сотрудники общепита, работающего навынос, – оказались далеки от этой суммы: несмотря на бешеный спрос, они продолжали получать в среднем по 30-35 тысяч рублей.

А вот специалисты, занятые в добыче полезных ископаемых Петербурга (коих в городе на Неве не так-то много), заработали в три с лишним раза больше, чем обычные петербуржцы. Их ежемесячная получка приблизилась к 230 тысячам рублей.

Денежная динамика повторила коронавирусные волны: если до прихода пандемии – в январе-марте – реальная начисленная зарплата была на 4,2-5,9 процента выше, чем в тех же месяцах 2019 года, то в апреле и мае случился провал вплоть до 8,7 процента. Далее доходы населения подтянулись до уровня 2019-го, но в августе вновь снизились. Аналогичная картина, после временной стабилизации, наблюдалась и в ноябре.

Любопытно, что самыми «богатыми» – по количеству заработанных денег одним среднестатистическим сотрудником организации – стали Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы города. А вот в Кронштадтском, Колпинском и Невском искать зарплату мечты не стоит.

КОНКРЕТНО:

Сферы, где петербуржцы заработали:

больше всего:

– добыча полезных ископаемых – 229 983 руб. – в 3,4 раза выше среднего;

– водный транспорт – 123 138 руб. – в 1,8 раза выше среднего;

– информация и связь – 117 242 руб. – в 1,7 раза выше среднего;

– воздушный транспорт – 110 402 руб. – в 1,6 раза выше среднего;

– производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов – 102 023 руб. – в 0,5 раза выше среднего;

меньше всего:

– производство мебели – 28 692 руб. – в 2,3 раза ниже среднего;

– гостиницы и общепит – 30 835 руб. – в 2,2 раза ниже среднего;

– почтовая связь и курьерская деятельность – 34 994 руб. – в 1,9 раза ниже среднего.

КСТАТИ:

Средняя зарплата одного работника организации в декабре 2020 года (кроме малого бизнеса) по районам Северной столицы:

– Петроградский – 148 379 руб.

– Адмиралтейский – 135 802 руб.

– Центральный – 131 689 руб.

– Василеостровский – 120 922 руб.

– Московский – 116 134 руб.

– Курортный – 113 120 руб.

– Приморский – 100 382 руб.

– Калининский – 96 228 руб.

– Красногвардейский – 95 834 руб.

– Красносельский – 91 050 руб.

– Петродворцовый – 90 652 руб.

– Выборгский – 90 264 руб.

– Фрунзенский – 89 307 руб.

– Кировский – 88 751 руб.

– Пушкинский – 84 872 руб.

– Невский – 84 665 руб.

– Колпинский – 83 130 руб.

– Кронштадтский – 81 536 руб.

КОМПЕТЕНТНО:

Согласно исследованию компании HeadHunter, именно Петербург показал набольший рост предлагаемых зарплат за ковидный 2020 год, по сравнению с другими регионами Северо-Запада. Так, среднее предложение февраля-2021 превысило его же, но февраля-2020, на 1368 рублей.

При этом только 16 процентов петербуржцев довольны своей профессией и лишь 7 процентов – нынешней работой.

– Но, несмотря на неудовлетворенность работой, каждый второй опрошенный в Петербурге считает, что его работа приносит пользу миру, – добавляют аналитики. – Наиболее значимыми профобластями себя показали медицина и фармацевтика, обслуживание и управление персоналом, наука и образование, строительство, производство.

КАК ТАМ У СОСЕДЕЙ?

В Ленобласти картина в 2020 году наблюдалась точно такая же, как и в соседнем мегаполисе. Разве что уровень зарплат там совершенно другой. Средняя получка в 2020-ом составила 48 271 рубль.

Самыми прибыльными сферами деятельности были водный транспорт (93 466 руб., в 1,9 раза выше среднего), производство компьютеров, электроники и оптики (79 734 руб., в 1,7 раза выше среднего), а также финансы и страхование (72 277 руб., в 0,5 раза выше среднего).

Топ самых недоходных профессиональных сфер почти не отличается от петербургского. За одним исключением: его возглавляет производство одежды с получкой, ниже средней в 2 раза, – 24 427 рублей.