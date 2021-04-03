Погода на выходные, 3 и 4 апреля, в Санкт-Петербурге: снег, дожди и небольшое потепление

В выходные в Петербурге будет пасмурно, но вскоре потеплеет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наступившая суббота пока не слишком радует петербуржцев, проснувшихся с утра пораньше в первый день уик-энда. Над городом уже успел пройти мелкий снег крупинками, а днем обещают дожди. «Комсомолка» рассказывает, какой будет погода на выходные, 3 и 4 апреля, в Санкт-Петербурге

- Санкт-Петербург: холодное влияние циклона сохранится. 3 апреля над Северной столицей продолжит господствовать тыловая часть ушедшего циклона, и вместе с северо-западными потоками в регион будут поступать порции холодного воздуха. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Утром в отдельных районах возможна гололедица, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптиков, в субботу Петербурге ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный и северо-западный, слабый. Температура воздуха утром -1...+1, днем от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В МЧС водителей предупреждают о тумане и снижении видимости на дорогах до 500 метров. В основном это касается загородных трасс в Петербурге и Ленинградской области.

Но уже в воскресенье станет немного теплее. Правда, ночью синоптики обещают около - 2 и гололед на дорогах, зато днем будет до +8 градусов. Но с небольшим дождем.

Петербуржцев ждут осадки и в понедельник, 5 апреля. Ночью в городе будет около ноля, а днем термометры покажут до +10 градусов.