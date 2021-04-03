Навигация по рекам и регулярный развод мостов начнутся в Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля

Сезон регулярной разводки мостов стартует в ночь на 10 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спокойная жизнь для автомобилистов закончилась: Смольный объявил на начале сезона навигации и начале регулярной разводки мостов. А это значит, что водителям опять надо подгадывать время, чтобы не остаться не на том берегу. И хоть с появлением Вантового моста, ЗСД и моста Бетанкура проблема не стоит столь остро, следить за расписанием все же стоит.

- Наши знаменитые мосты – не только украшение Петербурга, но и важнейшие транспортные артерии. По Неве проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути. Поэтому их техническая исправность и бесперебойная работа – наша стратегическая задача, - заявил губернатора Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба городской администрации.

Последние три недели мосты разводят в техническом режиме, для обслуживания и подготовки к летнему сезону, ну а регулярная разводка по постоянному расписанию начнется в ночь с 9 на 10 апреля. О готовности уже отчитался «Мостотрест», в ведении которого находятся все 12 разводных переправ города.

Напомним, что в период навигации регулярно разводятся только Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой и Тучков мосты. А Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский - по предварительным заявкам.

С расписанием на сезон 2021 года можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».