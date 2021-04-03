Эрмитаж не нашел поддельных яиц Фаберже на своей выставке

Ювелир Фаберже рассорил музейщиков и коллекционеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж отчитался о проверке экспонатов из трех частных коллекций яиц Фаберже, ранее размещенных на выставке в главном музее Петербурга. Причиной проверки стал скандал - один из коллекционеров, Александр Ружников, покупавший предметы роскоши для миллиардера Виктора Вексельберга, обвинил Эрмитаж в показе фальшивок. И пока экспертное сообщество шумело, выясняя истоки скандала, специалисты советовали музейщикам расставить все точки над i, проведя исследование.

- То, что в мире существует огромное количество подделок Фаберже - это общеизвестный и установленный факт. Бывали ситуации, когда на вещи тех лет, приемлемой по качеству, но изготовленной каким-то другим мастером, просто-напросто перебивали клеймо – и выдавали ее за работу Фаберже, - отметил источник «Комсомолки», не пожелавший называть свое имя. - Поэтому вместо того, чтобы рассуждать, кто прав, а кто виноват, нужно просто взять и посмотреть на вещи, на которые указывает Ружников, повнимательнее. Другой вопрос, пойдет ли на это Эрмитаж.

Курочка или яйцо? В Эрмитаже уверены, что и уникальные произведения могут быть не единичными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эрмитаж на это пошел. Несмотря на то, что выставка «Фаберже – ювелир Императорского двора» уже завершила свою работу, были проведены исследования, которые не подтвердили наличия подделок в экспозиции. Правда, и окончательных ответов не дали.

- Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации – музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов, - отмечает пресс-служба музея. - Так обстоит дело с большинством предметов «мира Фаберже». В ходе докладов и обсуждений на свет появилось немало новых документов, связанных с историей заказов дома Фаберже, а также с продажами, инициированными советским правительством. Они дают ответы на некоторые вопросы и тут же ставят новые.

В Эрмитаже прямо заявили, что раздутый скандал - «маркетинговая атака на музей и русский коллекционный мир» одним из участников «рынка Фаберже», который сильно коммерциолизирован и на котором крутятся миллионы долларов.

Исследования и обсуждения с экспертами показали, что тиражировались не только рядовые, но и уникальные произведения Фаберже В частности яйцо с курочкой и солдат-император, которые и стали камнем преткновения. А значит, где то по миру «гуляют» подлинные экземпляры работы российского ювелира, которые считались единственными. Чтобы расставить точки над i, необходимы другие исследования.

Эрмитаж сумел выйти из скандала, но окончательных ответов по подлинности Фаберже пока нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Эрмитаже считают, что надо создать закрытую базу данных эталонно подлинных клейм дома Фаберже. Визуально сравнить эталонные и спорные предметы, хранящихся в разных музеях. Также надо провести анализ материалов на аппаратуре следующего поколения, которая уже приобретена и будет установлена в реставрационном центре Эрмитажа в следующем году.

- Исследования и дискуссии показали, что Эрмитаж был прав, в очередной раз приглашая в свои залы предметы из новых частных коллекций. Мы стараемся всегда давать пример академического музейного изучения вещей, представляющихся проблематичными. Эрмитаж открыт к взаимному сотрудничеству с другими музеями в сфере анализа технологии, документов и атрибуций, - отметили в музее.

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