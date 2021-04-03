150 килограммов гашиша нашли в фуре с оливками, ехавшей из Латвии в Россию

Более 150 килограммов гашиша пытались провезти в Россию в топливном баке грузовика. Фото: СЗТУ

Крупную партию гашиша изъяли на российско-латвийской границе сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и бойцы Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе силовой операции на контрольно-пропускном пункте «Бурачки», что под Псковом, они пресекли канал поставки наркотиков в страну, попутно поймав водителя фуры, перевозившего зелье в топливном баке грузовика.

- Для проверки было остановлено грузовое транспортное средство, в котором согласно документам в Россию ввозились оливки испанского производства. В ходе контроля с использованием досмотрового комплекса было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Бак имел двойное дно. Фото: СЗТУ.

Вскрыв бак как консервную банку, таможенники обнаружили фальшивое дно - чтобы сверху для вида плескалось топливо, а основном отсеке - 219 брикетов «вещества» коричневого цвета.

Экспертиза показала, что это был гашиш. Полная масса партии наркотика превысила 150 килограммов.

Всего было изъято 219 брикетов "вещества". Фото: СЗТУ.

Водитель фуры и его напарник, оказавшиеся россиянами, были задержаны. В отношении них возбуждено дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Соответствующая статья предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Организаторов международного канала наркотраффика ищут.

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