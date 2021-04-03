У пары петербургских керлингистов, дисквалифицированных с Олимпиады за допинг, родилась дочь

Анастасия и Александр выиграли "бронзу" на Олимпиаде, но медаль пришлось сдать. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургская керлингистка Анастасия Брызгалова сообщила о рождении дочери. Малышка появилась на свет еще 28 марта, но счастливая мама обнародовала радостное событие только сейчас, опубликовав пост в Инстаграме.

- 28.03.21 в нашей семье появилась долгожданная девочка, - сообщила Анастасия.

Напомним, что спортсменка является чемпионкой мира по керлингу. В 2018 году Брызгалова, вместе со своим мужем Александром Крушельницким выступала в составе сборной России на Олимпийских играх в корейском Пченхане. В соревнованиях смешанных пар россияне завоевали бронзу, однако в допинг-пробе Александра был найден мельдоний.

28 марта пара Анастасия стала счастливой мамой. Фото: instagram.com/a_nastasia92/

Пару дисквалифицировали за допинг, хотя тренеры спортсменов не могли поверить в случившееся, ведь керлинг не тот спорт, где нужны запрещенные препараты. Тем не менее, официально олимпийское достижение Брызгаловой-Крушельницкого было аннулировано по решению Спортивного арбитражного суда.

Спортсмены вместе выступали за один петербургский керлинг-клуб. Фото: curling.adamant.ru

Но, несмотря на тяжелый удар, пара не ушла из спорта и продолжает активно участвовать в соревнованиях. В 2022 году дисквалификация спортсменов на международном уровне официально заканчивается.

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