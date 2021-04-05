Экс-глава финансового отдела петербургского управления СК арестован по подозрению в миллионных хищениях

Бывшего главного бухгалтера петербургского управления СК арестовали по делу о краже в особо крупном размере. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего руководителя финансово-экономического отдела Главного городского следственного управления СК РФ, которого подозревают в многомиллионных хищениях.

- Установлено, что в период с 04.06.2013 по 11.01.2021, подозреваемый, являясь руководителем финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение, тайно похитил денежные средства в особо крупном размере, признанные вещественными доказательствами, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также, по данным следствия, главный бухгалтер следственного управления похитил деньги, арестованные по уголовным делам, которые все еще находятся в производстве.

По предварительным данным, речь идет об астрономической сумме в 400 миллионов рублей, которые главбух пустил на личные цели.

Адвокаты бывшего финансиста СК просили домашний арест, но суд отправил мужчину в Следственный изолятор до 17 мая. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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