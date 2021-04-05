В Петербурге спустя семь лет раскрыли убийство 19-летнего курсанта МВД

Экстремиста обвинили в убийстве курсанта МВД в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спустя семь лет раскрыли убийство 19-летнего курсанта МВД, застреленного 18 февраля 2014 года рядом со станцией метро "Комендантский проспект". Подозрение следователей пало на 32-летнего мужчину, который уже находится в колонии строгого режима во Владимирской области за ряд нападений на посты ГИБДД в Северной столице. Он уже дал признательные показания.

Следователи этапировали осужденного в Петербург, чтобы провести допрос на месте убийства.

- Пистолет у меня находился в пакете. Я вытянул руку, снял предохранитель и произвел выстрел. После чего он (курсант, прим.ред.) сразу упал, - рассказал обвиняемый.

Мужчина уже отбывает наказание за ряд нападений на посты ГИБДД Фото: принтскрин видео.

Оказалось, что убийство парня он совершил лишь потому, что тот был в форме курсанта полиции. Мужчина жил в Петербурге, нигде не работал, а жил на деньги от сдачи в аренду квартиры родителей. Придерживался радикальных взглядов, читал экстремистскую литературу, увлекался стрельбой. В 2010 году он купил газовый пистолет, переделанный под боевой. В 2014 году он задумал убить какого-нибудь полицейского. Так, заметив 19-летнего курсанта, проследил за ним и застрелил.

С 2018 года мужчина находится в колонии. Он осужден на 19,5 лет за ряд тяжких преступлений.

В марте 2015 году он вместе с соучастниками установил взрывное устройство на ступеньках поста ГИБДД на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Тогда никто не пострадал.

В октябре 2015 года та же группировка снова установила взрывчатку на посту ГИБДД в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. 8 октября в 15:30 часов устройство сработала, пострадала женщина.

На данный момент следователи ведут проверку выясняя причастность мужчины к другим преступлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемым в расстреле ОМОНа и убийстве полицейского в Санкт-Петербурге грозит пожизненный срок

В 2019 году бандитов оправдали и выпустили на свободу (подробности)

За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы

В качестве награды киллер получил иномарку (подробности)

ФСБ поймала тех, кто устроил взрыв на площади Климова

Петербуржцы готовили бомбы для сотрудников ГИБДД, но чуть не убили старушку (подробности)