«Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было» - новый альбом к 60-летию первого полета человека в космос

Презентация книги Александра Милкуса «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было» состоится в Доме книги 12 апреля.

У «Комсомолки» исторически складывались теплые отношения с космонавтикой. Можно сказать, что первый литературный портрет Юрия Гагарина написал один из лучших ее авторов – Василий Михайлович Песков, об истории космонавтики много и с любовью писали Владимир Губарев, Ярослав Голованов, Леонид Репин. Почти четверть века космическую тему в «КП» ведет Александр Милкус. Именно он собрал все публикации за 60 лет в уникальное издание.

В книге вы найдете: 9 ЧП, случившихся в полете «Востока-1», причины засекречивания места и способа посадки, узнаете, что подарили космонавту за полет. В издание вошли рассекреченные и ранее нигде не опубликованные подробности полета «Востока-1» и все версии трагической гибели космонавта и его инструктора. А еще воспоминания читателей «КП» о встречах с Юрием Алексеевичем, их любительские фото и истории, не всегда находящие подтверждение в официальной биографии Гагарина. Эти мемуары мы сохрани в том виде, в котором их рассказали корреспондентам «КП».

КОГДА: Презентация пройдет в понедельник 12 апреля 2021 года в 19 часов.

ГДЕ: Санкт-Петербург, Невский проспект 28, «Дом книги». В этот день на книгу будет установлена специальная цена.

Телефон для справок: (812) 458-90-72.

СПРАВКА «КП»

Александр МИЛКУС, обозреватель отдела образования и науки

Родился в Одессе. В 1991-м окончил Институт Молодежи в Москве. В том же году стал представителем «Комсомолки» в Одессе, а в 1993-м утвержден собственным корреспондентом «Комсомолки» по Югу Украины и Республике Молдова. Писал о войне в Приднестровье. Участвовал в самом длинном переходе по искусственным подземным полостям - 40 км по одесским катакомбам. Самую большую найденную пещеру назвали «Комсомолка». С конца 1996 года переведен в Москву. Было предложено поработать в отделе науки и образования, поскольку это был единственный газетный отдел, в котором я прежде не работал.

Сначала занялся космической темой. Летал с космонавтами на невесомость, участвовал в эксперименте по имитации космического полета, отсидев в «бочке» - подобии космического корабля - 8 суток. С июля 2000 года - редактор отдела образования и новых технологий. Участник нескольких конференций MacWorld, где довелось слушать лекции Стива Джобса. На радио «КП» стараюсь рассказывать о самых важных образовательных событиях, объясняя чем они грозят простому народу и вообще обо всем интересном, за что отвечает отдел.

Книга Александра Милкуса «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

Первый космонавт, человек-легенда. За 60 лет, прошедших после первого полета в космос, мы, казалось бы, знаем о Юрии Гагарине всё. На самом деле великий полет и личность Гагарина до сих пор раскрываются с новых интересных сторон.

Из этой книги вы узнаете про девять ЧП, случившихся в полете Востока-1; почему засекретили место и способ посадки; что подарили космонавту за полет, а также все версии трагической гибели. В книге собраны все публикации "Комсомолки" о первом космонавте планеты за шесть десятков лет. От первого репортажа, написанного знаменитым Василием Песковым 12 апреля 1961 года, и интервью Ярослава Голованова до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серёгин, подготовленных уже в 2000-х годах. Читателя ждут воспоминания о встречах с Юрием Алексеевичем, любительские фото и истории, не всегда находящие подтверждение в официальной биографии Гагарина.